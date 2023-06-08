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世客博精華地段！　「好客農市」攤商招募中

▲世客博「好客農市」攤商招募中。（圖／農業局提供）

▲世客博「好客農市」攤商招募召開招商說明會。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期66天的2023世界客家博覽會(簡稱世客博)，將於8月11日盛大登場！桃園市政府農業局8日表示，配合世客博，該局將在主展館之一的世界館旁精華地段設置「好客農市」，地點位於桃園青埔地區桃園捷運A19站旁，市集位置是精華中的精華。

農業局說，世客博不僅是展現客家文化多元面貌的交流平台，也是推廣桃園客庄好物的大好機會，展覽期間預計可吸引300萬以上人次國內外旅遊人潮共同參與這場盛會。目前「好客農市」攤商正式展開招募，即日起至6月26日17:00止，並於今日召開招商說明會，歡迎有意願參與進駐之攤商或店家，一同共襄盛舉。

▲世客博「好客農市」攤商招募中。（圖／農業局提供）

農業局長陳冠義表示，為了吸引更多人潮來到現場，展覽期間將安排多場次的推廣活動及促銷活動，增進市集買氣，期望來自世界各地的遊客將有機會與臺灣在地的客家農產業者近距離互動，讓臺灣的農產業者能夠走出世界，被世界看見。

好客農市歡迎臺灣各地優質農產業者一同來到現場共襄盛舉，期許遊客在漫遊世界客家博覽會之餘，更能感受客家農業的魅力與創新，相關招商簡章及報名表請上「桃園市政府農業局/訊息公告/最新消息」網頁下載(https://reurl.cc/jDknRq)。

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