世客博「串客派對」招募起跑　桃園青年局邀青年團隊參與

▲青年局輔導職人呂浴珊創作Yu-Shan手作金工品牌（資料照／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會即將於8月11日至10月15日在桃園舉辦，桃園市政府青年事務局為打造「串客派對 Hakka Youth Party」，融合客家文化與青年創意，廣邀不同領域的文創職人、地創團隊及客青團隊進駐青年局展區，市集攤位招募自即日起至6月15日止，歡迎各路青年好手踴躍報名。

「世界客家博覽會」是今年的國際盛事，桃市青年局將於主場館(臺灣館)旁(中壢區)文康路上打造「串客派對 Hakka Youth Party」市集，以「串市集」、「串舞台」、「串策展」為主軸，規劃文創駐村、地方創生特區、假日快閃及青年表演等主題，展出青年世代多元文創產品，同時更有手作課程及展演活動，讓民眾可以體驗客家多元樣貌及青年創新風格，串起青年新活力。

「串客派對」市集將招募文創駐村和假日快閃市集攤位，即日起至6月15日開放報名，邀請45歲以下的品牌職人、客青團隊及投入地方工作的青年共同進駐，其中攤位布置、販售商品或餐點以具有客家特色者優先錄取，市集將透過手作體驗、原創商品販售等方式，讓民眾深入體驗客家生活美學與文化魅力。

「文創駐村市集」共分3梯次，每梯次14攤，招募類別為美學生活、自然綠活、文創工藝、藝術創作與日常良食；「假日快閃市集」則於活動期間的假日與國定假日搭配主題活動辦理，共招募11梯次，每梯次20攤，招募類別為質感收藏、文創手作、人氣手感輕食、永續青農產品與工藝設計。

此外，5月初還將增加開放「地方創生特區」團隊招募，共分2梯次，每次15攤，歡迎全國有志於推動地方創生或客家青年團隊報名策展及展售，透過展覽讓更多人看見客青魅力。