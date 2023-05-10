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還有3個月！世客博在桃園　機捷彩繪列車「接客迎客」

▲世客博在桃園，機捷彩繪列車「接客迎客」

▲世客博在桃園，機捷彩繪列車「接客迎客」。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」8月於桃園盛大登場，桃園大眾捷運公司欣喜「接客迎客」，推出具客家文化特色的彩繪列車，還為A12機場第一航廈站及A18高鐵桃園站的環境空間披上濃郁客家文化圖騰，兩站還有主題拍照打卡牆，沈浸在質樸良善的好客風潮。

為了搶先迎接「2023世界客家博覽會」，彩繪列車即日起啟航，兩車站拍照打卡牆也佈置完成，可供遊客賞玩，持續到10月15日」。

▲世客博在桃園，機捷彩繪列車「接客迎客」

2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow」為策展主題，自今(112)年8月11日開展至10月15日止，活動範圍以桃園機場捷運線的A18高鐵桃園站、 A19桃園體育園區站兩站間的青埔區域為軸心，其中又以A19桃園體育園區站為主展區，主展區又分為世界館、臺灣館2大主題展館，另有8大副展館，所有展區串連起老街溪水文流域、千塘美譽的埤塘風情。

▲世客博在桃園，機捷彩繪列車「接客迎客」

桃捷公司吉祥物「鶇鶇」也發揮客家人硬頸精神，穿上客家圖飾的服裝，手拿客家花布旗幟，配戴客家文化代表性的桐花帽，展翅歡迎大家搭乘機場捷運線直達「2023世界客家博覽會」的會場。

搭乘桃園機場捷運線到青埔地區的主、副展區來趟客家風情之旅，在展區搭接駁車可以直達1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區、臺灣客家茶文化館、崙坪文化地景園區，享受桃園客家在地的特色美食，探索客家文化特色景點。也可以步行至A17領航站旁的橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區，進一步瞭解客家書藝與文學等。

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