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快報名！世客博文創商品注入青年能量　桃園啟動青年職人輔導

▲桃園啟動青年職人輔導

▲桃園啟動青年職人輔導。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

世界客家博覽會8月即將在桃園盛大登場，市府青年局為鼓勵青年創作者投入文創產業，推出「桃園青年職人輔導暨產品開發創意競賽徵件計畫」，預計招募20組青年職人及因應世界客家博覽會選拔專屬文創商品。此外，也透過「陪跑輔導員」多元輔導在地青年職人和學生，透過分段課程讓剛起步的年輕人逐夢踏實。

▲桃園啟動青年職人輔導

青年局局長候佳齡17日於世客博文創商品注入青年能量說明會表示，即日起至5月16日止，歡迎桃園青年職人把握時間報名，成為新一代「桃青職夢者」。青年職人輔導計畫將分為「培力職人」及「菁英職人」，歡迎20歲至45歲設籍或就業於桃園市的青年職人踴躍參與。

▲桃園啟動青年職人輔導

青年局了解剛起步職人在課程設計上需要驗證場域，提供授課空間及補助資源讓課程順利開設，今年更特別為職人提供「陪跑輔導員」，透過媒合和商業計畫找出可以生存的模式。今年世界客家博覽會由青年局辦理「產品開發創意競賽徵件計畫」，分為青年組及學生組，邀約歷屆輔導之青年職人，以及年滿 18 歲，並設籍或於桃園市就讀大專院校在學生踴躍參與，創作具有客家意象的文創產品，透過業師輔導、優化課程等，產出專屬文創商品，為世界客家博覽會注入青年文創能量。

青年局於今日說明會中，介紹4名「菁英職人」分別是：將斑駁的皮革技藝重新詮釋，創造一種有溫度的文化創意手感皮革的「頑皮狗手工皮革」職人鍾隆君、「Yu-Shan手作金工」職人呂浴珊、「PIN繪畫工作室」職人陳品如、「苦瓜織織」李宜庭。包括：市議員張碩芳、陳美梅等人土出席活動。

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