披女裝質詢！南市議員蔡育輝想選婦女會理事長...社會局這樣答

▲台南市議員蔡育輝（中），穿著婦女會白色外套，跟議員蔡淑惠（右）、李中岑進入議場，吸引官員們的目光，蔡育輝等人說就是要凸顯兩性平權議題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

兩性平權不是口號！台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑，3人一起穿著婦女會制服進行總質詢，蔡育輝問可參選大台南新營婦女會理事長嗎？社會局長答說要利益迴避，此言引發議員砲轟。

台南市議員蔡育輝今天穿著婦女會白色外套，跟議員蔡淑惠和李中岑進入議場，吸引官員們的目光，蔡育輝等人說就是要凸顯兩性平權議題，近來民進黨性騷醜聞重創形象，就是性平只是口號，蔡育輝說，好多婦女支持者推薦他參選大台南新營婦女會理事長，他問社會局說可以入會嗎？社會局長盧禹璁答說要利益迴避。

此番言論引來蔡淑惠怒火，她說她曾任婦女會理事長哪來利益迴避？只是問蔡育輝議員有沒資格？他這麼有這熱誠想服務婦女朋友，可不可以當理事長，跟利益迴避有何關係？想為新營區婦女服務，章程為何要限定只有女性參加，去年陳亞蘭破天荒成為金鐘獎視帝，伊能靜的兒子也常穿女裝，詢問在場一級官員，能接受兒子穿女裝嗎？大多不能；其實，法律都通過男男女女去結婚，但大多人對男穿女裝接受程度不一樣，衣服並不代表性向的表現，兩性平權真的只口號？應該好好省思。

黃偉哲市長說，衣服只是表象，人要發揮內心對於性別平權的尊重，若有一天看到男議員穿窄裙高跟鞋質詢，會訝異，但仍會給予掌聲。

蔡育輝議員等人指出，民進黨性騷醜聞如雪球般越滾越大，遛鳥的羅紹齊開公務車發生擦撞，要市府負擔5萬元修車費，肉粽林昱仲之前也開公務車肇逃，顯然是貪瀆，請檢調重啟調查，不能因為他的姐姐是立法委員林宜瑾及民進黨執政，就不敢調查。

蔡育輝提權宜問題，怒批教育局不提供學校老師，請公假參與教師工會的資料，老師陳情，工會拿7、8萬高薪卻只上2節課，請公假去旅遊、去爬山，這樣浮濫的請公假犧牲學生權益，合理嗎？最高行政法院判決，工會請假一定要合理，現在他接受陳情跟教育局要資料卻不給，教育局長鄭新輝應該要下台。對此，黃偉哲市長說，一周內提供公文。

李中岑則指出，造浪者這部電影拍的就是行騷被吃案，沒想到這部影片就是民進黨性騷事件翻版，台南之前發生警小隊長性騷報案女事件，很高興局長廖宗山明快處理將其兩大過解職，但還是有些有案在身員警，犯錯調偏遠地區，這種作法對偏鄉民眾不公平，不能讓這些人影響警界聲譽。

李中岑說，近來民進黨性騷連環爆，曾任市府無給職顧問的洪智坤也性騷女導演，聽說他還操盤正副議長選舉，遛鳥羅紹齊和7年性騷16名未成年少年的易俊宏也任職市府，羅紹齊開公務車與人發生擦撞，自行修車花5萬多元，要求蘇處長用公費幫他解決，聽說最近已簽呈中？這些性騷者進入市府，市長真的很無奈，但進入市府發生事情，市長就要承擔，男性會性騷女性，女性也會犧牲自己，為了要上位，會獻身，犧牲自己的身體和靈魂，當議員應該要盡職，不要有不當行為和手段。

黃偉哲市長說，羅紹齊是考進來，易俊宏的確是人介紹進來，出事就讓其離職，發生事故時間地點就可判斷發生車禍是公是私，新聞寫得不是事實，被性騷的當事人，根據性騷法結果只能通知兩造，案子已結束移給社會局輔導。

蔡育輝說，民眾跟他檢舉，肉粽林昱仲喝酒酒後就對女性手來腳來，要回家坐車沒錢還跟人借錢，2011年12月9日晚上近6時開著公務車肇事逃逸，警方提的照片可見保險桿嚴重變形輪胎嚴重破損，檢舉者說林昱仲2010年任機要秘書時就將公務車私用，顯然是貪瀆，檢調應重啟調查，不能因為他的姐姐是立法委員林宜瑾及民進黨執政，就不敢調查，也呼籲不分性別的朋友們，在職場上如果真被性騷擾或被職場霸凌，一定要勇敢說出來，不能讓加害者變本加厲，歡迎跟國民黨團檢舉，一定將這些人公諸於世。