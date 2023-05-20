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超正檢察官爆紅超驚嚇　「長髮是真的？」親回：多年努力成果

▲▼陳漢章。（圖／翻攝自IG／prosecuterlakulaku）

▲陳漢章一夕爆紅。（圖／翻攝自IG／prosecuterlakulaku）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位超美檢察官昨（19）日爆紅，因為主角其實不是女生，而是不折不扣的男兒身，知性美人的外型讓廣大網友都看呆，神級穿搭連女生都自嘆不如。而他本人得知自己一夕爆紅後，忍不住在IG發文，直呼「難道我要當網紅了嗎？嚇到我差點都不敢發文了！」也回覆網友好奇的問題，再度引發熱論。

陳漢章5月才開設IG「檢察官RAKU的OOTD」，分享穿搭日常，不到一個月就爆紅，他19日晚上忍不住驚呼，「有點被嚇到，難道我要當網紅了嗎？嚇到我差點都不敢發文了！」不過仍貼出當天的穿搭照，「今天超忙，回家時抽空拍了一張，在這一團混亂的一天，讓我偷懶只PO一張就好。」

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從照片中可以看到，陳漢章身穿日系黑色上衣搭米色褲子，文中笑說，「雖然我已經離少女的年紀非常遙遠了……但是看到可愛的衣服還是忍不住想買啊！」「今天穿著比較低調一點，不過我真的需要低調！」

就有女網友好奇發問，「請問，您的長髮是真的嗎？這真的太美了，我是女生都自嘆不如啊！這女生的裝扮也是您平日上班的樣子嗎？」陳漢章則回覆，「我平日都是這樣喔！我的頭髮、身體都是經過我多年努力的結果。」另外，還向網友透露，自己的身高是173公分。

貼文引發熱論，「謝謝你跟社會示範什麼叫做多元，很感人」、「兒子也喜歡穿女裝，但是都會因為幼稚園哥哥姐姐的取笑而生氣。謝謝你的分享，鼓勵他繼續勇敢地做自己喜歡的事」、「能跟老婆一起當姐妹去逛街的感覺一定很棒」、「我該檢討一下我自己了，害我內文看了3遍，檢座怎麼可以美成這樣！」

其中，還有一位媽媽表示，她跟4歲半的兒子分享美照，並說照片中的主角是男性時，孩子有點驚訝，但她馬上告訴小孩，「不管你是男生女生，都能活成自己想要的樣子，而媽媽都會支持你」，感性讚賞陳漢章，「謝謝你成為我們今晚的最棒教材。」

陳漢章日前偵破「天道盟太陽聯盟」，是名優秀男檢察官，他5月開設IG帳號，分享女裝穿搭日常，在自我介紹處表示，「看了這麼多有關於檢察官的韓劇、日劇，會不會有點好奇，到底台灣檢察官的日常、上班穿搭是如何？就讓樂樂檢本人來現身說法！」對於陳漢章女裝的興趣，妻子、孩子都給予支持，也曾在臉書發文幫忙推廣IG。

▼「超正檢察官」分享每日氣質穿搭。（圖／翻攝自IG／prosecuterlakulaku）

▲▼新北「超正檢察官」脫下法袍！IG分享每日氣質穿搭。（圖／翻攝prosecuterlakulaku）

▲▼新北「超正檢察官」脫下法袍！IG分享每日氣質穿搭。（圖／翻攝prosecuterlakulaku）

▲▼新北「超正檢察官」脫下法袍！IG分享每日氣質穿搭。（圖／翻攝prosecuterlakulaku）

▲▼新北「超正檢察官」脫下法袍！IG分享每日氣質穿搭。（圖／翻攝prosecuterlakulaku）

▲▼新北「超正檢察官」脫下法袍！IG分享每日氣質穿搭。（圖／翻攝prosecuterlakulaku）

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