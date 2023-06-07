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掰「曾和議長開賭場」邀投資騙千萬　只開過熱炒店...桌球名人慘了

▲桃園市黃姓男子與平鎮區某醫院洪姓醫師曾有醫療糾紛，今年1月間闖入看診室，持折疊刀恫嚇「我不是要打人，我是要殺人」等語，徒手打傷洪姓醫師。（示意圖／視覺中國CFP）

▲高雄市前桌球協會理事長涉嫌詐騙遭判刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

前高雄市桌球協會理事長林三吉（原名：林重新）在擔任理事長期間，佯稱和前高雄市議會議長許崑源「有交情」一起開賭場，還吹噓自己開洗車場、養老院、投資工程行、開當鋪，事業非常成功，他找了桌球協會的多位理事和會員們一起來投資，前後共詐騙超過1千萬元，後來被揭穿「一切攏是假」被告上法院，法官審理後依詐欺、偽造文書等罪判處他徒刑3年2月。

判決指出，林三吉是在2016年至2020年間擔任高雄市桌球協會理事長，他加入協會後，屢屢對協會會員佯稱他投資洗車場及養老院、與前高雄市議會議長許崑源共同投資經營賭場，還在台南鹽水蓋房子及施作台塑石灰清運工程，並擔任當鋪負責人，甚至擁有高雄市前金區市中心的多筆房地產，營造財力雄厚、資金充裕的假象。

後來林三吉和翁姓妻子開始向協會的蘇姓理事、會員等9人遊說一起來投資，但事實上兩人並無穩定收入來源，是靠四處借貸款項以周轉度日，夫妻兩人前前後後向理事們詐得了1113萬餘元，甚至還偷刻印章來偽造房產交易，直到一些人想拿回投資的錢，才發現被騙，憤而提告。

法官查出，林三吉僅曾短暫經營過熱炒店，翁姓妻子擔任過某半導體公司倉管人員，連住的房子都是租來的，經濟狀況不佳且無穩定收入來源，林三吉則辯稱，這些都是用高利息找人來投資，而非詐欺，而且他也陸陸續續還了700多萬元。

但法院根據林三吉跟受害者的LINE對話和相關事證，認定夫妻兩人犯罪事證明確，依偽造文書、詐欺等罪，判處林徒刑3年2月；翁姓妻子則判徒刑7月，得易科罰金，全案可上訴。

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