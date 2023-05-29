台南市藥師公會改選　陳寶惠出任新理事長

▲連任2屆台南市藥師公會理事長的吳振名（左1）任期屆滿，正式卸下理事長的重責，交棒給新任理事長陳寶惠藥師。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南藥師全力協助政府做好長達3年多的COVID-19防疫工作，就在解封一切回到正常化的時刻，連任2屆台南市藥師公會理事長的吳振名也在5月28日屆滿，正式卸下理事長的重責，交棒給涂逸權藥師藥局的陳寶惠藥師，帶領台南市的藥師繼續為守護府城民眾的健康盡一份心力。

吳振名說，只要是對民眾健康有益的事，藥師都會挺身而出、全力以赴，COVID-19疫情肆虐的這3年多，藥師沒作多想，就在第一時間主動宣布承擔起口罩實名制發放的工作，讓民眾免於恐懼、確保生命安全，之後的疫苗注射預約、快篩實名制，甚至到口服抗病毒藥的發放、為確診民眾送藥到府，藥師總是義無反顧的跑在第一線，只為做好守護民眾健康與生命安全的工作，並扮演好醫事人員視病猶親的關鍵角色。

吳振名也說，結束了上一階段「讓民眾免受疫情威脅」的任務，一切回到常態，藥師接下來會朝「民眾健康促進」的方向來繼續努力，因此，長久以來就一直投入在長照領域和用藥安全宣導的陳寶惠藥師，獲得新任理監事一致肯定，推舉為新任的台南市藥師公會理事長。

曾獲衛生主管機關多次表揚與拍攝公衛宣導影片的陳寶惠理事長表示，用藥安全宣導是藥師從不間斷的工作，在疫情結束後，藥師仍將會責無旁貸的持續到校園、社區、機關團體進行各類的衛教宣導服務，除此之外，更會由藥師來進行更多在地化、社區化、便民化的藥事照護服務，讓民眾可以就近在住家附近的藥局享受「用藥整合、健康促進、長照資源導入」等等多元化的服務，讓民眾能以住在用藥沒煩惱、生活照護好、健康活到老的友善城市為榮。

陳寶惠也強調，台南市藥師公會目前有超過1700多名的藥師會員，不論是在失智症、糖尿病、衰老照護、長期照護等多項健康議題上都擁有專業級的講師，也都分佈在台南市的每個社區，民眾除了可以拿慢性病連續處方箋到社區健保藥局調劑以外，若有衛教宣導或社區健康促進的需求服務，也都可就近找社區內的藥師來幫忙，讓藥師來守護社區的健康、讓藥師來照護您全家人的健康。