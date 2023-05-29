　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市藥師公會改選　陳寶惠出任新理事長

▲連任2屆台南市藥師公會理事長的吳振名任期屆滿，正式卸下理事長的重責，交棒給新任理事長陳寶惠藥師。（圖／記者林悅翻攝）

▲連任2屆台南市藥師公會理事長的吳振名（左1）任期屆滿，正式卸下理事長的重責，交棒給新任理事長陳寶惠藥師。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南藥師全力協助政府做好長達3年多的COVID-19防疫工作，就在解封一切回到正常化的時刻，連任2屆台南市藥師公會理事長的吳振名也在5月28日屆滿，正式卸下理事長的重責，交棒給涂逸權藥師藥局的陳寶惠藥師，帶領台南市的藥師繼續為守護府城民眾的健康盡一份心力。

吳振名說，只要是對民眾健康有益的事，藥師都會挺身而出、全力以赴，COVID-19疫情肆虐的這3年多，藥師沒作多想，就在第一時間主動宣布承擔起口罩實名制發放的工作，讓民眾免於恐懼、確保生命安全，之後的疫苗注射預約、快篩實名制，甚至到口服抗病毒藥的發放、為確診民眾送藥到府，藥師總是義無反顧的跑在第一線，只為做好守護民眾健康與生命安全的工作，並扮演好醫事人員視病猶親的關鍵角色。

吳振名也說，結束了上一階段「讓民眾免受疫情威脅」的任務，一切回到常態，藥師接下來會朝「民眾健康促進」的方向來繼續努力，因此，長久以來就一直投入在長照領域和用藥安全宣導的陳寶惠藥師，獲得新任理監事一致肯定，推舉為新任的台南市藥師公會理事長。

曾獲衛生主管機關多次表揚與拍攝公衛宣導影片的陳寶惠理事長表示，用藥安全宣導是藥師從不間斷的工作，在疫情結束後，藥師仍將會責無旁貸的持續到校園、社區、機關團體進行各類的衛教宣導服務，除此之外，更會由藥師來進行更多在地化、社區化、便民化的藥事照護服務，讓民眾可以就近在住家附近的藥局享受「用藥整合、健康促進、長照資源導入」等等多元化的服務，讓民眾能以住在用藥沒煩惱、生活照護好、健康活到老的友善城市為榮。

陳寶惠也強調，台南市藥師公會目前有超過1700多名的藥師會員，不論是在失智症、糖尿病、衰老照護、長期照護等多項健康議題上都擁有專業級的講師，也都分佈在台南市的每個社區，民眾除了可以拿慢性病連續處方箋到社區健保藥局調劑以外，若有衛教宣導或社區健康促進的需求服務，也都可就近找社區內的藥師來幫忙，讓藥師來守護社區的健康、讓藥師來照護您全家人的健康。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／排黑條款剛過！　現任立委宣布退選
快訊／侯友宜表態！　「核能就是我的選項」
瑪娃暴風圈擴大！　1情況「陸警齊發」
快訊／星巴克遭槍擊！　議員買咖啡驚報警
正妹遭警「大外割壓制」趴地上銬！　胸前春光炸出
ET民調／2024大選　賴清德、侯友宜、柯文哲最新支持度出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市藥師公會改選　陳寶惠出任新理事長

嘉義聖馬爾定醫院開放全科「虛擬健保卡」　看診一機搞定

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票31開賣！　首波推無限搭299方案

南投縣議員爭取放寬醫學中心設置限制　許淑華：持續爭取醫中補助

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹　原濫墾地種下866株林木

南投縣再爭取到一縣市協助清運垃圾　共9縣市年清運量估近9萬噸

埔榮推出肌少症偵測新利器　有助預防老年失能、維持晚年生活品質

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　蘇俊賓期建立設計美學循環

基隆Podcast第2季！暢談童軍體驗趣味　民政處長分享歷史故事

加豐橡膠柔能克剛　新北傳產工廠合法轉型典範

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

想吃烤鴨便當請老婆幫買　見半隻鴨＋蔥＋飯尪傻眼

休旅車衝加油站躲紅燈　下個路口亂鑽駕駛傻眼

《小美人魚》導演一眼認定海莉貝利　「聽她歌聲秒落淚」：愛麗兒非她莫屬

新北騎士遭開12張罰單？　簽不完！長長一條拖地上

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

台南市藥師公會改選　陳寶惠出任新理事長

嘉義聖馬爾定醫院開放全科「虛擬健保卡」　看診一機搞定

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票31開賣！　首波推無限搭299方案

南投縣議員爭取放寬醫學中心設置限制　許淑華：持續爭取醫中補助

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹　原濫墾地種下866株林木

南投縣再爭取到一縣市協助清運垃圾　共9縣市年清運量估近9萬噸

埔榮推出肌少症偵測新利器　有助預防老年失能、維持晚年生活品質

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　蘇俊賓期建立設計美學循環

基隆Podcast第2季！暢談童軍體驗趣味　民政處長分享歷史故事

加豐橡膠柔能克剛　新北傳產工廠合法轉型典範

正國會民調：賴清德34%、侯友宜23%、柯文哲23%　郭台銘成關鍵因素

跟女房東續攤「前男友找上門」！火爆小鮮肉掏槍…敲到玻璃糗了

台南夏日新玩法！搭遊艇出海、港邊吃燒烤　百人KTV6歲↓免費玩

航運後市不悲觀！　台驊顏益財：Q2不比Q1差、Q3會比Q2還好

幕後／澳洲艦遭共軍「徐州艦＋2護衛艦」壓迫　緊靠中線以東航行

台積電有多重要？外媒驚吐台海若開戰：「它們」也將陪葬

3名六年級生畢業後「學生人數變0」　苗栗武榮國小創校64年恐裁撤

宜蘭少女落海失蹤第2天！阿嬤岸邊呼喊愛孫名　哭癱倒親友懷裡

顏益財：第三季會好轉、有機會運戰後物資　充沛資金布局印度、東協

不用再跑高雄吃了！台中人氣燒肉首度插旗台南「整棟裝修中」

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

地方熱門新聞

嘉義市人行道違規停車　21天取締2080件

嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

新北查食安　耆盛食品多不合格　

南投縣爭取到第9縣市協助清運垃圾

埔榮推出肌少症偵測新利器　維持晚年生活品質

南投縣議員促請縣府爭取放寬醫學中心設置限制

侯友宜5/28屏東會鄉親　大型看板力挺

桃園青創基地命名與LOGO設計賽揭曉　

黃偉哲宣布大台南公共運輸月票5/31開賣！

友信醫療集團攜手南投在地國小師生植樹

圖書館9月熄燈　里長傻眼不知情

永康警查緝職業賭場赫見瘖啞人士

國道1五股、林口交流道改善工程動土

南投縣舉辦雙語教育博覽會

更多熱門

相關新聞

台南做工行善團兵分三路修繕

台南做工行善團兵分三路修繕

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局結合做工行善團為台南市職災等弱勢勞工修屋，修繕志工利用平假日期間齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，改善他們的家庭環境。

3千萬元類比揚聲器在台南演出

3千萬元類比揚聲器在台南演出

台南梅嶺比丘尼陳屍產業道路　5/30解剖查死因

台南梅嶺比丘尼陳屍產業道路　5/30解剖查死因

比丘尼陳屍產業道路　死因待解剖

比丘尼陳屍產業道路　死因待解剖

勞動部台南辦徵才活動

勞動部台南辦徵才活動

關鍵字：

台南藥師公會改選陳寶惠理事長

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

李坤城妹控林靖恩偷結婚！爆她夫逝後行徑

瑪娃減速轉彎！最快今晚海警　颱風假機率曝

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

帶孩子住飯店走廊傳情侶嬌喘！家長見一物更怒

「TOYOTA全新房車」現身了

薛紀綱婚內出軌「工作全停擺」！

高雄婦遊日返國肩痛...皮膚黑線頭竟是蜱蟲！

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

反骨開箱大王具足蟲拉麵！蕾菈一嚐「公蟲腺體」發出慘叫

林千又爆秘交富豪人夫！　「商務艙同框照」洩關係

軍人付完316萬結婚基金　才知女友已婚

五月天志工「PO便當菜色」開砲　唱片公司說話了

更多

最夯影音

更多
接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！
國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

睡太熟...鼠寶狂被戳沒反應　媽急吹氣才喚醒：嚇死我！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

路口未禮讓撞上保時捷　輪椅嬤目睹驚嚇狂拍胸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面