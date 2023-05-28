有人敲碗「男裝照」！超正檢察官真PO了　短髮美男模樣曝

▲陳漢章曝光男裝照。（圖／翻攝自IG／prosecutorlakulaku）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北地檢署的男檢察官陳漢章日前爆紅，因為開設IG「檢察官RAKU的OOTD」分享女裝穿搭，照片中的他一頭柔順長髮、身形高佻纖瘦，讓廣大網友直讚知性美人。近日陳漢章被敲碗男裝照，剛好有事情得以男裝出現，他便曝光照片，笑呼「離上次已經隔好幾個月了吧！」

陳漢章27日在IG限動貼出照片，「有人敲碗要男裝照，今天要跟我家小子的同學們見面，為了避免造成困擾，只好變成我不是那麼喜歡的樣子，不過離上次已經隔好幾個月了吧！」從照片中可見，他將一頭長髮收起，穿上深色系的男裝，不同於女生裝扮時的柔美，已經變成一名花美男。

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▲陳漢章男裝模樣相當花美男。（圖／翻攝自IG／prosecutorlakulaku）

曝光男裝照的幾個小時後，他又發限動，因為看到一些私訊，發現有人以為他會以男裝模樣去上班，對此特地強調，「所以必須要說明的是，我每天PO的ootd，就是我上班的樣子，我上班不穿男裝已經3年了。」最後附上一張長髮模樣的慵懶自拍照，「今天回家就邋遢邋遢的，也就不ootd的介紹啦！」

▼陳漢章不以男裝模樣上班已經3年了。（圖／翻攝自IG／prosecutorlakulaku）