「超正檢察官」真實年齡曝光！PO化妝桌照意外洩驚人財力

▲「超正檢察官」陳漢章。（圖／翻攝自IG／prosecutorlakulaku）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北地檢署的男檢察官陳漢章因女裝穿搭爆紅，一頭柔順長髮，加上高佻纖瘦的身材，知性又有氣質。他28日應觀眾要求，在IG「檢察官RAKU的OOTD」分享睡前、妝前保養清單，並曝光自己的真實年齡，「保養品參考應該基本上要透露年齡對吧？還好我一點都不介意年齡這件事，我43歲了，68年次的喔！」

陳漢章日前開設IG「檢察官RAKU的OOTD」分享女裝穿搭，親切的他總會滿足追蹤者的好奇心，28日也應觀眾要求，貼出睡前、妝前保養清單，還自曝真實年齡笑呼，「還好我一點都不介意年齡這件事，我43歲了，68年次的喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，若是保養內行人，仔細看保養品清單，就會知道主人財力不容小覷，因為他睡前會用到的保養品，從青春露、仙人掌精華，到貴婦等級經典乳霜等等，都是專櫃品牌，若都是在專櫃選購，6樣原價「至少」要花2萬4千元左右。

再一看化妝桌會發現，除了整理得相當整齊乾淨，從飾底乳、粉底液、唇膏等化妝品也都選用專櫃產品，算一算至少也花了萬元以上。不過，在清單中可見，身體乳液是選用開架的，桌上也有小資族愛用的平價防曬，且產品還能和老婆共用，就算是都買專櫃，CP值也很高。

據了解，陳漢章工作表現優異，近期指揮新北市永和分局偵破「天道盟太陽聯盟」宜陽會所涉販毒、囚禁等不法案件，且曾參與規劃新北地檢署的數位採證中心，建設數位鑑識軟體。另外，陳漢章的妻子、孩子都支持他的興趣，也曾在臉書發文幫忙推廣穿搭IG帳號。