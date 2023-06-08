賴清德都不講中華民國？賴辦嗆：批評要有所本別浪費社會資源

▲賴清德總統競選團隊發言人郭雅慧。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨團7日召開記者會，質疑民進黨總統參選人、副總統賴清德幾乎不提「中華民國」。對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧說，這指控完全背離事實，呼籲國民黨委員與議員，替侯友宜的市政失能掩護時，也要有所本，不要為了開記者會而開記者會，浪費社會資源。

郭雅慧表示，賴清德不僅在擔任行政院長時，就已經說過「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國」；宣誓就職副總統時的誓詞，也直接表明「余謹以至誠，向全國人民宣誓。余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁，謹誓」。影片置於留言處。

郭雅慧直言，曾銘宗身為立法委員卻提出這樣的質疑，只為了幫侯市長在新北私幼餵藥案上的處理無能轉移焦點。沒有做好功課，急就章召開記者會不知所云。奉勸國民黨先想好內容、查好資料。

郭雅慧指出，曾銘宗委員跳針提問賴清德副總統如何「和平保台」，其實賴清德除了重覆多次強調，台灣願意在對等、尊嚴的基礎上，和中國進行合作，透過合作增加彼此了解，持續釋放善意，也透過國際情勢分析向國人報告，中國武力已對全世界形成威脅，台灣一方面要提高自我防衛力量，一方面和民主陣營站在一起，這就是台灣追求的和平路線。

「很遺憾，這段時間以來國民黨對賴清德所提出的國政理念，完全不願理解。」郭雅慧反擊，國民黨面對任何議題都用口水回應，學總統候選人「侯友宜」用空話在面對質疑。

郭雅慧呼籲國民黨委員與議員，替侯友宜的市政失能掩護時，也要有所本，不要為了開記者會而開記者會，浪費社會資源。