美商會批台「能源轉型落後」　綠黨團：綠能應該能做得更快

▲民進黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣美國商會昨天公布「2023台灣白皮書」，嚴批我國能源政策，認為台灣能源轉型進度「遠遠落後」，特別是離岸風電、液化天然氣，影響產業發展，更衝擊國家安全。對此，民進黨團8日表示，過去國民黨時代綠能進度為零，台灣綠能應該能夠做得更快，但也代表產業界期待綠能方向跟民進黨長期方向不謀而合。

美國商會指出，台灣未來能源是否供給無虞取決於再生能源開發，特別是離岸風電、液化天然氣，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，美國商會對台期待上講的是綠能，期待台灣能有更多綠能進度，去年提出100多項已經解決、剩下8項，他們希望綠能轉型可以更快，5月的時候也已經修法，開放地熱以及屋頂型太陽能，符合美國商會期待。

鄭運鵬指出，美國商會投資很多出口項目，需要綠能標籤，自然希望綠能進度快一點，過去馬政府完全沒有進度，蔡總統上任後才開始有進度，進度已經蠻快，雙方有共同目標，有更高速度可以提供。

民進黨立委洪申翰表示，台灣綠能應該能夠做得更快，但也代表產業界期待綠能方向跟民進黨長期方向不謀而合，過去是馬英九、國民黨在抵制綠能，他們還把綠能當作丑角。

洪申翰指出，國民黨執政縣市用很多方式杯葛綠能，確實需要很多地方政府一起配合，侯友宜也是總統候選人，新北是綠能發展卻是六都墊底，國民黨長期都是拖累綠能發展最大阻力。

