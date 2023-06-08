賴清德、AIT主席深度遊台南　涉外人士：以好友關係日常互動

▲賴清德4月時接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），當面邀請她有機會一起到台南走走。（資料照／總統府影片）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德在今年4月接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）時，當面邀請她到自己的大本營台南走走；而羅森柏格本次訪台，8日就在賴清德陪同下造訪奇美博物館、吃冰。涉外人士表示，與美方、外交使節互動，過去幾年來都已是賴清德的日常，這次與羅森柏格亦同，行程安排以深度旅遊，體驗地方風情，雙方則是在好友的關係上自然互動。

在今年4月19日時，羅森伯格第一次以主席身份訪問台灣，當時賴清德在總統府內接見時，就當面邀請下次有機會，可以一起到他過去擔任市長的台南走走，體驗台灣地方文化；而本次羅森柏格訪台，規劃跟民進黨、國民黨、民眾黨總統參選人會晤，而賴清德方面，則秉持4月份的承諾，安排一場「台南深度行程」。

賴清德陣營在行程安排上，事前都極為低調，官方皆不願對外證實。相關人士強調，涉及外交較為敏感，對方來者是客，在沒有徵得對方同意下，確實不宜大動作宣傳；不過，因維安規劃必須事先先遣佈點，台南地方上早早盛傳賴清德跟羅森伯格即將到訪。

賴清德在8日上午9點多，跟羅森柏格一同造訪台南奇美博物館，隨後轉往中西區正興街的泰成水果店，品嚐台灣水果冰；接著，他們也前往台南武廟、永福路二段的天后宮，體驗台南歷史悠久且深厚的在地文化。

涉外人士表示，賴清德其實在外交工作上積極作為，過去歷任的AIT主席，從梅健華、酈英傑、孫曉雅等人，都曾經分別帶他們到台南走走，不論是四草綠色隧道、台南古道，甚至體驗釣蝦文化等，都是希望這些來自美國的好朋友可以體驗到台灣在地方的風情，透過這些互動來開拓台灣的外交。

對於這次羅森伯格到台南的行程安排，涉外人士表示，主要是「深度旅遊」，邀請對方看見台灣之美，以促進台美情誼，並進而給予更多的支持。

至於賴清德跟其他政黨不同之處，該人士說，對於賴清德而言，過去幾年來，參與外交工作、跟外交使節的互動，已是他的日常，這次羅森伯格的訪問也是，因此雙方也是以好朋友的關係自然互動。至於其他政黨在涉外工作的維繫上，就他在涉外圈的長期觀察，經常有美方或外交訪團，私下或公開場合表示，看不到某大都會區首長，甚至可能成為政黨總統候選人身份時，也見不到人，可見涉外工作並非他們的日常。