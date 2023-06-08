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新北私幼餵藥風波延燒　民進黨批：侯友宜還有心思救自己選情？

▲▼民進黨發言人張志豪轉述中常會內容。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨發言人張志豪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者陳家祥／台北報導

近日新北市爆發嚴重的幼童餵藥案，造成許多家長憤怒和不安，民進黨發言人張志豪8日表示，現在新北家長投訴，5月份就已經檢舉有孩童遭餵藥的狀況，結果過了20多天市府才開始採檢，請問這20多天，侯市長都在忙什麼？會不會懲處相關人員？質疑侯市長的態度如同對恩恩案一樣冷血，令人遺憾。

張志豪說，6月7日是侯市長生日，中午上班時間還去國民黨中央過生日，但很多家長反映市長的公開談話都沒有關心小朋友的狀況，傍晚就離開新北市去跑總統選舉，顯然已經忘記自己是新北市長？落跑市長只顧挽救自己的選情，漠視新北孩子被餵藥，也不管核廢料處理問題，市民安全去了了。

張志豪表示，奉勸侯友宜還是快點回新北坐鎮，6月13日親自出席議會專案報告並備詢，給受害幼童及籠罩在陰影下的市民一個交代。

張志豪指出，面對幼童餵藥案，侯市長默不關心、市府也消極處置，讓心急如焚的家長求助無門。5月14日家長就已向派出所報案，5月17日侯友宜宣布參選總統，荒廢市政的結果，竟然拖了22天才安排讓醫護人員到幼兒園抽血。請問這20多天，侯市長在忙什麼？會不會懲處相關失職的人員？

張志豪說，面對此案，侯友宜還有心思救自己低迷選情，完全沒有對家長和幼童有任何的關心慰問。更諷刺的是，家長報案的隔日就是「全國兒童安全日」，侯友宜還在臉書說要為孩子守護每一條安全回家的路？

張志豪說，侯友宜過去對恩恩案的冷血，新北市民歷歷在目，侯友宜不要忘記自己仍是市長，任何一個市民的權益和安全是你的責任，這麼多孩子跟家長跟當初恩恩案一樣，都在等侯友宜一個說明，但卻一再罔顧幼兒的安危，讓家長的憂心無所適從。

張志豪批評，呂家愷身為新北市議員，卻變成市民打手，非但沒有監督餵藥案，也沒有為家長發聲，反而成天跑到立法院攻擊批評賴清德，做政治操作。請問呂發言人也身為父親，能不能夠將心比心，放心讓自己的小孩未來在這種幼稚園就讀？同樣狀況發生在你身上，你還願意幫侯友宜辯護下去嗎？身為新北市議員的你，是否有盡監督的責任，還是只記得要去立法院開抹黑的記者會做政治操作？

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