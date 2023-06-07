「讓大家擔心了」　侯友宜向常委道歉：做不好、不足直接跟我說

▲國民黨總統提名人侯友宜與中常委便當會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜與黨中央關係再掀討論，他今（7）日中午前往中常會的會前「便當會」，侯友宜致詞時表示，大家擔心因為自己是新北市市長，也在近期才開選辦，雖然比民進黨、民眾黨總統參選人賴清德、柯文哲起步晚很多，但他強調，會把全台灣的人才都聚在一起，「不管是我跟主席跟中常委，我們一定同步向前走，沒有二心只有一心，就是讓我們一起努力，把做不好的民進黨下架」；期間，侯友宜也向大家道歉，直言自己做的不足跟不夠的，就直接講沒關係。

侯友宜今中午前往國民黨中央便當會，據了解，這屬於拜會行程的一環，大家簡單吃個飯，加強彼此關係。侯友宜致詞時向中常委們鞠躬，表示對各位在這段過程中的支持跟照顧，表達由衷的感謝；侯友宜說，在新北市當了13年市長副市長，在地方所看到的問題，沒有辦法解決就必須拜託中央，常常拜託立院黨團，拜託黨中央的各級幹部，也拜託跟自己比較熟悉的中常委，來反映民眾的心聲，這些年看到很多問題一直沒辦法解決，侯友宜感嘆，該做的都沒做、該解決的都放著，地方碰到的問題只會越來越多。

侯友宜說，國家、人民利益遠超過任何政黨、派系利益，人民意見從地方升上去，中央卻沒聽到；他提到，「疫情新北市最嚴重，水深火熱，就說要隔絕在國外、普篩，講一遍兩遍，但都沒做，這都有紀錄，如果一兩年前就做了，現在傷害會這麼嚴重嗎？」

對於核能安全、核廢料怎麼處理，侯友宜自稱鄉下小孩，因此希望用誠懇的態度來請求，核安跟相關標準，中央都要跟新北市民說清楚，「我沒有反對過核電，我一輩子為台澎金馬，一樣的信念永不改變，我不畏懼挑戰，更會負重前行，歲月靜好就要負重前行，人民才會過一個平安的好日子，國家不安全、治安不好、經濟不好，這時身為一個要保護中華民國的人，難道不用站出來？」

侯進一步說，為了中華民國義無反顧，這是他一生的信念永不改變，面對外界的責難、一些聲音，很多人認為地方政府施政做得很好，突然在徵召之後就變成做得不好，「但其實在新北市民非常肯定我，也謝謝新北市民的支持，所以我昨天才能領到遠見雜誌4連霸的5星市長。」

「民進黨不願意做的，百廢待舉，置地方於不顧，沒有清廉政府何來信任？」侯友宜指出，只有國家信念、人民信念，感謝中常委，讓他能為國家貢獻犧牲，這是榮耀的，就像曾經歷經那麼多場槍戰，現在面臨危機，「大家很擔憂，但只要有信心，齊心齊力為中華民國繁榮，就是你甘願我甘願。」

這段時間，讓大家在過程中面對三方勢力，侯友宜坦言，「知道大家希望能夠快速地展現出很大成效，我知道大家很期待，我會堅定我的步伐，一步一腳印向前走，尤其兩岸和平，我一定會讓兩岸衝突降低、對話交流，讓兩岸問題迎刃而解，這是很多黨做不到的；國家正義榮譽，公平正義、清廉政府，這是我帶團隊的最大原則，民進黨不會做的讓我們來做，達到人民的期待。」

最後，侯友宜感謝很多中常委給自己很多幫忙，包括昨日下新竹，楊文科縣長、無黨籍苗栗縣長鍾東錦，大家同心齊力，很多議長都一樣。「因為我畢竟只有一個人，不可能做到很完美，我做的不足跟不夠的，就直接跟我說，我一定會直接去做。」今天辦便當會，沒有什麼心意，但便當會簡簡單單也是心意，侯友宜強調，在公職生涯裡面吃的便當無數，現在就是打拼的時候，為下一代拚一個好日子，「感謝大家祝福大家，今天是好日子。」