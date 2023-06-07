　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「讓大家擔心了」　侯友宜向常委道歉：做不好、不足直接跟我說

▲國民黨總統提名人侯友宜與中常委便當會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統提名人侯友宜與中常委便當會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜與黨中央關係再掀討論，他今（7）日中午前往中常會的會前「便當會」，侯友宜致詞時表示，大家擔心因為自己是新北市市長，也在近期才開選辦，雖然比民進黨、民眾黨總統參選人賴清德、柯文哲起步晚很多，但他強調，會把全台灣的人才都聚在一起，「不管是我跟主席跟中常委，我們一定同步向前走，沒有二心只有一心，就是讓我們一起努力，把做不好的民進黨下架」；期間，侯友宜也向大家道歉，直言自己做的不足跟不夠的，就直接講沒關係。

侯友宜今中午前往國民黨中央便當會，據了解，這屬於拜會行程的一環，大家簡單吃個飯，加強彼此關係。侯友宜致詞時向中常委們鞠躬，表示對各位在這段過程中的支持跟照顧，表達由衷的感謝；侯友宜說，在新北市當了13年市長副市長，在地方所看到的問題，沒有辦法解決就必須拜託中央，常常拜託立院黨團，拜託黨中央的各級幹部，也拜託跟自己比較熟悉的中常委，來反映民眾的心聲，這些年看到很多問題一直沒辦法解決，侯友宜感嘆，該做的都沒做、該解決的都放著，地方碰到的問題只會越來越多。

侯友宜說，國家、人民利益遠超過任何政黨、派系利益，人民意見從地方升上去，中央卻沒聽到；他提到，「疫情新北市最嚴重，水深火熱，就說要隔絕在國外、普篩，講一遍兩遍，但都沒做，這都有紀錄，如果一兩年前就做了，現在傷害會這麼嚴重嗎？」

對於核能安全、核廢料怎麼處理，侯友宜自稱鄉下小孩，因此希望用誠懇的態度來請求，核安跟相關標準，中央都要跟新北市民說清楚，「我沒有反對過核電，我一輩子為台澎金馬，一樣的信念永不改變，我不畏懼挑戰，更會負重前行，歲月靜好就要負重前行，人民才會過一個平安的好日子，國家不安全、治安不好、經濟不好，這時身為一個要保護中華民國的人，難道不用站出來？」

侯進一步說，為了中華民國義無反顧，這是他一生的信念永不改變，面對外界的責難、一些聲音，很多人認為地方政府施政做得很好，突然在徵召之後就變成做得不好，「但其實在新北市民非常肯定我，也謝謝新北市民的支持，所以我昨天才能領到遠見雜誌4連霸的5星市長。」

「民進黨不願意做的，百廢待舉，置地方於不顧，沒有清廉政府何來信任？」侯友宜指出，只有國家信念、人民信念，感謝中常委，讓他能為國家貢獻犧牲，這是榮耀的，就像曾經歷經那麼多場槍戰，現在面臨危機，「大家很擔憂，但只要有信心，齊心齊力為中華民國繁榮，就是你甘願我甘願。」

這段時間，讓大家在過程中面對三方勢力，侯友宜坦言，「知道大家希望能夠快速地展現出很大成效，我知道大家很期待，我會堅定我的步伐，一步一腳印向前走，尤其兩岸和平，我一定會讓兩岸衝突降低、對話交流，讓兩岸問題迎刃而解，這是很多黨做不到的；國家正義榮譽，公平正義、清廉政府，這是我帶團隊的最大原則，民進黨不會做的讓我們來做，達到人民的期待。」

最後，侯友宜感謝很多中常委給自己很多幫忙，包括昨日下新竹，楊文科縣長、無黨籍苗栗縣長鍾東錦，大家同心齊力，很多議長都一樣。「因為我畢竟只有一個人，不可能做到很完美，我做的不足跟不夠的，就直接跟我說，我一定會直接去做。」今天辦便當會，沒有什麼心意，但便當會簡簡單單也是心意，侯友宜強調，在公職生涯裡面吃的便當無數，現在就是打拼的時候，為下一代拚一個好日子，「感謝大家祝福大家，今天是好日子。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台積電夫妻婚變！愛上年輕女工程師　他拋棄年薪400萬妻子
亞洲今年底恐淪重災區！盲眼龍婆預言「毀滅核災」　百萬人死亡
快訊／大雷雨轟5縣市　「警戒範圍」出爐
快訊／李靚蕾嗨慶「打贏官司」　王力宏反擊開嗆：自我感覺勝訴
快訊／狼師變校長！　遭請假調查
罰則提高！　未停讓行人將噴6000元
快訊／6歲男童泡澡暴斃　父疑凌虐遭收押
快訊／對流雨彈來襲！　8縣市「大雨特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲自信有和中國對話實績　指國民黨「對中國過於順從」

「中央黨部常訂老三便當」　曾銘宗怒為侯友宜緩頰：不好笑！

賴清德民調穩居第一？　黃暐瀚：性騷風波恐影響5至10個百分點

侯友宜吃「老三便當」　洪孟楷：吃完變老二、之後訂冠軍便當？

指賴清德愛將張政源「花千萬預算買網軍」　林為洲：懲戒法院勿放過

韓冰稱「專注在學業上」　應曉薇：有把握一定贏！當仁不讓參選

民進黨質問侯友宜 　「黑金」支持比幼童餵藥更重要？

多圖／AIT主席羅森柏格今拜會立法院　重申支持台灣

「讓大家擔心了」　侯友宜向常委道歉：做不好、不足直接跟我說

指賴清德愛將張政源「謀財害命」　侯辦：張退休前花884萬公帑出書

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

柯文哲自信有和中國對話實績　指國民黨「對中國過於順從」

「中央黨部常訂老三便當」　曾銘宗怒為侯友宜緩頰：不好笑！

賴清德民調穩居第一？　黃暐瀚：性騷風波恐影響5至10個百分點

侯友宜吃「老三便當」　洪孟楷：吃完變老二、之後訂冠軍便當？

指賴清德愛將張政源「花千萬預算買網軍」　林為洲：懲戒法院勿放過

韓冰稱「專注在學業上」　應曉薇：有把握一定贏！當仁不讓參選

民進黨質問侯友宜 　「黑金」支持比幼童餵藥更重要？

多圖／AIT主席羅森柏格今拜會立法院　重申支持台灣

「讓大家擔心了」　侯友宜向常委道歉：做不好、不足直接跟我說

指賴清德愛將張政源「謀財害命」　侯辦：張退休前花884萬公帑出書

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標　這賣場大黃瓜、祕魯葡萄出包

近500家上市櫃董事會全男性　專家：女性可從3面向強化公司治理

柯文哲自信有和中國對話實績　指國民黨「對中國過於順從」

很多人都寫錯！「肺」正確寫法曝光　網驚呼+1：現在才知道

認識日本格鬥界最帥鮮肉「三浦孝太」　酷似許光漢、私下是超級狗奴

一致好評！來旱溪夜市必吃這8家　大口享消暑鳳梨冰、蚊香吉拿棒

四技二專甄選準備學習歷程　科大教授建議：展現個人特色

豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

「中央黨部常訂老三便當」　曾銘宗怒為侯友宜緩頰：不好笑！

企鵝妹直播「拉鍊爆開」　粉絲嚇到：裡面沒有穿？

政治熱門新聞

柯志恩突曬「20歲美照」激像華人影后

台版熔爐！狼師對多位小學生伸魔爪還「大開後宮」　受害者現身泣訴

藍營力推出戰中正萬華　韓冰首回應

侯友宜美麗島民調排第三　陳玉珍提「3改進重點」

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

認不當任用性騷慣犯　林依婷深夜道歉

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

洪智坤涉性騷道歉　女導演控：不只是不好的感受

快訊／蔡英文晚間再為性騷案道歉　下令3大改革方案

民調專家曝柯文哲支持度穩定原因　深受「這族群」喜愛大勝侯賴

韓國瑜緬懷許崑源離世3周年：重情重義男子漢

侯友宜質疑缺電挺核能　民進黨批造謠

許淑華曾要求設女性專用車廂　曝北捷拒絕稱「一年只有23件性騷案」

爆民進黨內「愛粉味」話題多！　郭正亮：蔡政府全面執政的後遺症

更多熱門

相關新聞

柯文哲自信有和中國對話實績　指國民黨「對中國過於順從」

柯文哲自信有和中國對話實績　指國民黨「對中國過於順從」

民眾黨主席柯文哲持續進行訪日交流，在行程中接受日本媒體《朝日新聞》專訪，談及兩岸立場與美中關係的看法與主張。柯文哲指出，民進黨與中國完全無法對話；國民黨則對中國過於順從，台灣人民已經失去對國民黨與中共對話的信任。他自信的說，市長任內8次與中國進行地方政府交流，有與中國對話的實績，且民眾黨從未遭到中國拒絕對話，至少在一定程度上獲得了信任。

「中央黨部常訂老三便當」　曾銘宗怒為侯友宜緩頰：不好笑！

「中央黨部常訂老三便當」　曾銘宗怒為侯友宜緩頰：不好笑！

侯友宜吃「老三便當」　洪孟楷：吃完變老二、之後訂冠軍便當？

侯友宜吃「老三便當」　洪孟楷：吃完變老二、之後訂冠軍便當？

指賴清德愛將張政源「花千萬預算買網軍」　林為洲：懲戒法院勿放過

指賴清德愛將張政源「花千萬預算買網軍」　林為洲：懲戒法院勿放過

韓冰稱「專注在學業上」　應曉薇：有把握一定贏！當仁不讓參選

韓冰稱「專注在學業上」　應曉薇：有把握一定贏！當仁不讓參選

關鍵字：

國民黨侯友宜中常委

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面