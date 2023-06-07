「中央黨部常訂老三便當」　曾銘宗怒為侯友宜緩頰：不好笑！

▲國民黨總統提名人侯友宜與中常委便當會，一旁為曾銘宗。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《美麗島電子報》最新民調出爐，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜支持度僅22.6％，輸給民進黨賴清德、民眾黨柯文哲，民調墊底淪「老三」 ，未料，侯友宜今（7）日中午受邀和中常委們「便當會」聯絡感情，黨中央訂的便當餐盒，剛好也叫「老三便當」，引發外界聯想。國民黨政策會執行長曾銘宗受訪時怒批，該品牌是平常中央黨部採購便當的選項之一，假使因為餐盒的名稱被拿來當成議題操作，真的不太合適，也不太好笑！

不過，由於沈智慧、傅崐萁等支持前鴻海董事長郭台銘的挺郭中常委並未出席便當會，是否藍營內部整合不力？對此，國民黨中常委謝衣鳯則說，侯友宜有告訴大家，他會盡全力與郭台銘進行整合，而且會在檯面下做，絕對不會放棄任何與郭台銘討論、溝通合作方案的機會，侯並認為，與郭整合的事情，不應該被拿來進行宣傳，一定要雙方有願意的情況下，溝通協調才會順利。

至於30多位中常委中，參加便當會的人數不到20個，是否代表侯友宜不夠努力？謝衣鳯說，過去的中常委餐敘活動也與今天一樣，從來就沒有全員到齊的情況，今天是侯友宜第一次與中常委溝通，面對大家提問，她認為這是好的開始，也沒有人去在乎到底有多少人參加。

國民黨中常委洪孟楷則指出，侯友宜在會中強調「考試靠自己」，現在國民黨就是靠自己，走自己的路，面對一切挑戰，侯友宜還告訴大家，外面很多風風雨雨，他要拜託所有中常委，如有任何謠言需要澄清，大家一起闢謠，把所有力量找回來，唯有國民黨自己先變強，才有可能尋求各方的支持與合作。