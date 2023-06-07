侯友宜吃「老三便當」　洪孟楷：吃完變老二、之後訂冠軍便當？

▲國民黨總統提名人侯友宜與中常委便當會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了團結勝選，國民黨總統參選人侯友宜今（7）日前往國民黨中央黨部與中常委進行午餐「便當會」，吃的是「老三盒餐」，卻被外界做了似是內涵侯友宜民調排行老三的政治聯結。立委謝衣鳯表示「菜色很好」，曾銘宗則對外界以「老三」進行議題操作，怒批「不當回事、不太好笑」，洪孟楷則稱，「那以後中常會改訂『冠軍便當』就好了嗎？」

侯友宜今天中午12時與中常委在國民黨中央黨部一樓中山廳進行午餐「便當會」。據掌握，眾人一齊享用「老三盒餐」，菜色有滷雞腿、蝦捲、紫米飯糰、蒸蛋、螞蟻上樹、青江菜、高麗菜等，都是平民配菜。然而卻因店家名為「老三」，外界不禁聯想到，是否跟侯友宜民調排行老三有關？

針對外界對「老三」名稱所產生的聯想，曾銘宗表示，其實這是平常黨中央常訂的「庶民便當」，假設以此進行議題操作，「真的不合適，真的不合適」，因為承辦人平常買便當的時候這就是選擇之一。他強調，餐盒店家也是庶民的名字，那假設要用它的名字去操作，曾憤怒表示，「我覺得不當回事，也不太好笑！」

洪孟楷也針對「老三」名稱表示，自己沒有注意到名稱，但是就算是老三餐盒又怎麼樣呢？把老三餐盒吃的光光，不就等於不會是老三了嗎？然後就會變老二，之後變老大，「但如果說大家真的很在意名稱的話，那以後中常會就訂『冠軍便當』就會比較好嗎？」他強調，有自信就不怕任何挑戰，有自信就能走自己的路。

對於菜色，謝衣鳯表示「菜色很好呀，我也吃得很開心」。曾銘宗則說，就是一般，就是跟一般大家吃的便當一樣。洪孟楷也說，菜色非常簡單。