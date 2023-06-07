指賴清德愛將張政源「花千萬預算買網軍」　林為洲：懲戒法院勿放過

▲林為洲6日出席國民黨團「謀財害命？揭開賴清德愛將張政源，從政次降調台鐵局長之謎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（7日）舉行記者會，指民進黨2024總統參選人賴清德的愛將張政源「謀財害命」。藍委林為洲表示，張政源在台鐵局長任內開出了「工程建設暨政策網路行銷標案」，該標案由1450始祖「春露」公司以20多頁的陽春企畫書得標，實際上就是用工程管理費1549萬預算買網軍；由於張已被監察院彈劾，因此林喊話懲戒法院盡快辦理，該追回的退休金要追回、該移送的要移送。

國民黨立法院黨團7日上午舉行「謀財害命？揭開賴清德愛將張政源，從政次降調台鐵局長之謎」記者會，立委李德維、林為洲與國民黨2024總統參選人侯友宜的競選工作室發言人呂家愷出席。會中呂家愷指出，張政源在賴清德擔任台南市長時，曾當過交通局長、台南市副市長，當賴出任行政院長，張則跟著去當交通部政務次長；後來2018年發生普悠瑪翻車事件，張以改革的名號，自願降調擔任台鐵局長，不過後來台鐵發生那麼多事情之際，張在2021年選擇退休，只是因太魯閣號出軌案，於2022年被監察院彈劾。

林為洲表示，在張政源退休後不久就發生太魯閣號出軌事故，3年來張政源到底改革了什麼？如果就結果論，完全沒有用啊，目前懲戒法院在審理中，所以他要呼籲懲戒法院，不能因張已退休就不積極辦理。

接著林為洲指出，張政源在台鐵局長任內開出了「工程建設暨政策網路行銷標案」，實際上是用工程管理費1549萬預算做網軍，該標案企劃書寫明「在危機處理時候，要『風向引導、素人意見當道』」，而該標案是發給行銷公司，意思是要行銷公司在發生危機後要協助帶風向，是「花錢去買網軍」。

林為洲又指，該標案中也寫明「即時進行危機處理、適時調整大眾輿論方向」，結果太魯閣號事故發生後，果然派上用場，該標案由1450始祖「春露」公司以20多頁的陽春企畫書得標。林直言，張政源完全沒在改革，就是擦脂抹粉，還讓綠營網軍的行銷公司賺大錢，這種人現在被監察院彈劾，但不能就這樣放過，請懲戒法院盡快辦理，該追回的退休金要追回、該移送的要移送。

▼呂家愷（左起）、李德維、林為洲出席國民黨團6日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）