柯文哲自豪有和中國對話實績　指國民黨「對中國過於順從」

▲民眾黨主席柯文哲參訪松下政經塾。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲持續進行訪日交流，在行程中接受日本媒體《朝日新聞》專訪，談及兩岸立場與美中關係的看法與主張。柯文哲指出，民進黨與中國完全無法對話；國民黨則對中國過於順從，台灣人民已經失去對國民黨與中共對話的信任。他自信地說，市長任內8次與中國進行地方政府交流，有與中國對話的實績，且民眾黨從未遭到中國拒絕對話，至少在一定程度上獲得了中國的信任。

柯文哲在訪日過程中也接受《朝日新聞》專訪，被問及是否有與國民黨合作的計畫？柯直言，「與國民黨合作，我能獲得什麼？」，民眾黨的目標是取得政權，所以原則上他打算參選，「如果國民黨想改變我的想法，他們需要提供充分的理由」。

柯文哲認為，國民黨在呼籲與民眾黨合作的同時，並未說明具體的方法，「如果國民黨不解釋這些，我就無法考慮合作」。

柯文哲進一步說，民眾黨的目標在「化解台灣內部輿論對立」，而國民黨所呼籲的則是與反對黨合作，這會導致對立的持續，「就目前而言，我對國民黨的主張沒有任何可以支持的」。

朝日新聞追問，民眾黨的基本盤相較於民進黨和國民黨要弱，要如何單獨取勝？柯文哲說，當年2014年、2018年當選台北市長，也沒有人預料到他會取得勝利，民調可以告知現在的情勢，但並不代表能預測7個月後的情勢，「我現在沒有放棄競選的理由」。

柯文哲說，5月宣布參選時提到要「恢復與中國的對話管道」，民進黨和國民黨現在也有同樣的主張，民眾黨與前者的差異，在於「不是主張什麼，而在於實際採取什麼行動」。

柯文哲說，到目前為止，民進黨與中國完全無法對話，中國不想與民進黨對話，因此一定會設立民進黨無法接受的條件。另一方面，國民黨對中國過於順從，國民黨將過去20到30年間與中國的交流所獲得的利益僅限於部分台灣人民，台灣人民已經失去對國民黨與中共對話的信任。

柯文哲說，民眾黨主張由台灣人民決定台灣的政治體制和生活方式，「我會在這個前提下與中國進行對話」，他在市長任內，8次與中國進行地方政府交流，「有與中國對話的實績」。

柯文哲強調，民眾黨從未遭到中國拒絕對話，至少在一定程度上獲得了信任，「正因為中國關係的惡化，我們需要透過對話減少誤解，避免武力衝突」。