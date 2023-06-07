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韓冰稱「專注在學業上」　應曉薇：有把握一定贏！當仁不讓參選

▲▼ 應曉薇宣示參選立委。（圖／記者宋良義攝）

▲應曉薇宣示參選立委。（圖／記者宋良義攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨北市第五選區（北中正、萬華）立委選戰，至今未決定參選人選。有意爭取提名的台北市議員應曉薇日前表示，若韓國瑜的女兒韓冰願意出線，她會馬上退出力挺，引發同黨對手郭昭巖批評「不符合民主潮流」。應曉薇7日回應，先前已多次強調歡迎優秀的年輕人來參選，但等不到這樣的年輕人，她有把握一定能贏，才當仁不讓。

國民黨台北市中正萬華區立委提名，目前有應曉薇、郭昭巖、鍾小平3位市議員表態爭取，台北市黨部5日舉行提名說明會，最終決定在6月11日至13日進行全民調，最晚18日公布人選結果。不過，應曉薇5日卻指出，這場選戰應該派奇兵、年輕人，若是韓國瑜的女兒韓冰願意出選，她會馬上退出力挺，引發郭昭巖批評「不符合民主潮流」，而韓冰則稱「目前仍專注在學業上」。

應曉薇7日表示，年輕人從政的議題之前已講過很多次，但是目前沒有更優秀的年輕人，願意投入中正萬華區立委選舉，國家更需要專業、正直的戰將進立院，所以她決定當仁不讓參選，「我在本屆議員選舉拿下了第一高票，這也是中正萬華區鄉親對我的肯定與疼惜。」

應曉薇強調，她是一介平民，沒有政治家族背景，從2010年投入政壇，靠著正直、善良、專業，以及投身公益的初衷，加上中正萬華鄉親多年來大力支持與肯定，才能夠一路為鄉親服務。中正萬華的立委席次，國民黨已經失去了8年，既然沒有更優秀的年輕黨員同志願意投入選舉，「唯有我能贏，而且我也最適合的情況下，這次我非得站出來不可」。她強調，十年磨一劍，這次寶劍出鞘，一定能贏下中正萬華的立委選舉。

對於年輕世代接棒，應曉薇透露，她希望未來讓有志從政的國民黨年輕世代，能夠加入中正萬華地區的民代行列。同時。她也承諾，選上立委後，會提攜更多年輕人進入政壇服務，不只替國民黨，也要替國家儲備人才，「國民黨需要更多像韓冰一樣的年輕世代出頭，才能讓中華民國的未來更光明，但此刻立院需要我，也只有我能贏。」

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