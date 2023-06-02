願賭服輸還是拚命攪動一池春水？ 　郭台銘的一念之間

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

郭淑敏／分析

歷史總是不斷在重演，第一次是悲劇，第二次就是鬧劇了！

四年前鴻海集團創辦人郭台銘因為不滿國民黨總統初選結果，憤而退黨；四年後，郭台銘看到了國民黨在2021年九合一選舉大勝，再度對參選總統起心動念，除了說自己當年「年輕氣盛」，之後也不惜在鏡頭前為其四年前的衝動鞠躬道歉，態度之軟，讓完全不具國民黨籍的郭台銘，有機會進入黨內徵召程序中。

本來郭董對於侯友宜出線，第一時間也在臉書稱侯為國民黨內最穩固的民意礎石，由他承擔更大責任是理所當然，而他也將信守承諾，盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能政府下架。誰知言猶在耳，一個轉身，所謂挺郭人士、立委、名嘴，紛紛爆料郭台銘被朱立倫耍了，被黨秘書長騙了，甚至還傳出要郭獨立參選。

考量結果揭曉後「新娘不是我」，對郭台銘心理衝擊必然很大，所以面對郭台銘可能的情緒，國民黨口不出惡言，侯友宜更公開表達將郭在初選過程中提出的「和平」、「繁榮」、「清廉」三大政見主軸納入，也極度尊崇郭在經濟產業上成就，如此小心翼翼無非是要降低郭台銘落敗後，所有負面干擾因素。

只是「樹欲靜而風不止」，本來國民黨視侯為最強母雞，認為之前民調無法突破，是因為侯未宣布參選，一旦參選後，必然拉高支持度。但因為郭台銘的委曲經由挺郭人士不斷放大，也間接影響了侯友宜的民調，就連民調專家游盈隆接受《ETtoday新聞雲》訪問時都不諱言，侯友宜本來會有提名慶祝行情，但被郭台銘的不滿揮發掉了。

就在侯友宜民調陷入低迷之際， 郭台銘又跟民眾黨總統參選人柯文哲在金門上演「肩併肩」的看海情節，還大聲說出自己與柯是「海誓山盟」，刻意營造「柯郭合」的曖昧情境，但細看新聞內容，才發現這一次是郭台銘夜襲柯文哲，柯幕僚認為不被尊重，隔天郭台銘被問海誓山盟一事，竟稱因為喝多全忘了，柯文哲雖錯愕，也只能說君子之交淡如水。

郭台銘向柯示好的舉動，非但沒有為他本人加到分，反讓外界看到郭的霸道，與過於輕佻的作風，本來對郭在初選落敗中產生同情的人，可能因郭視政治如兒戲，只想爭權奪位，而心生疑惑。至於柯文哲，經過如此折騰，看到郭說風是風，說雨是雨，兩人若真合作會有互信可言？

平心而論，國民黨的徵召，沒有一套明確辦法，確實存在瑕疵，但是一個巴掌打不響，不論朱立倫最早是如何跟郭談徵召方式，郭既已下定決心「入陣」，也說出如果輸了，會支持黨提名的人，那就該遵守遊戲規則，願賭服輸，若人人輸了都想翻桌，天下豈不大亂？何況目前諸如國民黨出老千、郭被騙等說法，都是挺郭人士的一面之辭，如今也成羅生門。

總統選戰三腳督，本來就對侯友宜不利，但是如果郭台銘憂國憂民，為兩岸和平前途計，一心想下架民進黨，他目前的作法與此目標卻完全是背道而馳，而這些是郭台銘想要的嗎？