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綠再爆性騷案！侯友宜競辦點名賴清德　「牽起共犯的手卻背對受害者」

▲▼蔡英文黨部交接主席-蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

▲前青年部主任蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

面對民進黨今（2）日再傳出第2名女黨工遭性騷擾。侯友宜競選工作室指出，「牽起共犯的手卻背對受害者，還有多少在暗夜哭泣」，加害人之一正是黨主席賴清德曾公開站台力挺的前青年部主任蔡沐霖。賴清德一再選擇轉身離開，「請問賴主席，面對女性同仁，一再受害，你還能再轉身幾次？該要真正面對了！」。

侯友宜競選工作室發言人陳柏翰指出，就是因為隱匿、隱匿、再隱匿，才會沒事、沒事、都沒事，蔡沐霖竟然還有臉在稍早的道歉聲明中，自稱是管理不當？不，蔡沐霖就是共犯，就是加害者之一。民進黨姑息，甚至提拔、任用性騷擾的加害者，卻還要年輕人為他造浪，根本與性別價值背道而馳，任憑民進黨內當權者，染指、羞辱基層黨工，賴清德主席，對得起這些曾經因為理念價值而入黨的年輕人嗎？

陳柏翰說，賴清德曾經稱讚蔡沐霖有理想、有抱負、有能力，但作為青年部主任的蔡沐霖竟然以性器官、極度羞辱性字眼辱罵黨工，完完全全沒有性別平等的價值，顯然過去民進黨對於性平只是用來包裝、騙票。

陳柏翰表示，不到一天，又有第二位受害者站出來指控，而內容更加誇張，難道毫無性平概念、用情緒性字眼罵人，這就是民進黨的風格？而加害者都能在民進黨內升官、被重用，或是到部會、縣市政府擔任重要職務，這就是民進黨的職場文化？

陳柏翰說，蔡沐霖先前是勞動部李俊俋次長辦公室的機要人員，原來加害者還可以獲得酬庸的位置，而在昨日民進黨爆出第一位被害者後，蔡沐霖昨日卻悄悄的從勞動部離職，也難怪就是內神通外鬼？加害者才能有恃無恐。

陳柏翰也呼籲，性騷擾的受害人在面對傷害往往是最無助的，除了應立即性協助其脫離受害的環境之外，也必須視其狀況給予妥善的支持，最重要的是必須讓他知道「這不是你的錯誤，身邊永遠可以提供協助你的人」，而他們也希望每個人在平時都可以對所有性別做到實質的尊重，建立性別友善環境是每個人的責任。
 

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