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侯陣營細數民進黨歧視爭議　批：賴清德若當選會漠視多少事？

▲國民黨團2日「民進黨性騷擾事件 賴清德廉價道歉 裝没事」記者會 江怡臻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團2日「民進黨性騷擾事件 賴清德廉價道歉 裝沒事」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前黨工自訴遭黨中央長期合作的承包商導演性騷擾，然而向時任婦女部主任許嘉恬反映卻遭冷處理。對此，國民黨立法院黨團2日舉行記者會，質疑民進黨主席兼2024總統參選人賴清德朗朗上口說要「疼惜年輕人」，卻連一個年輕黨工都保護不了。另外，與會的國民黨2024總統參選人侯友宜競選工作室發言人江怡臻則細數民進黨歧視、霸凌爭議事件，並稱，若賴清德選上總統，還會漠視多少這樣的事件發生？

國民黨團2日上午舉行「進黨性騷擾事件 賴清德廉價道歉 裝沒事」記者會，由書記長謝衣鳯、藍委王鴻薇、江怡臻出席。謝衣鳯指出，賴清不知說了多少次要「疼惜年輕人」，然而真實世界是，一位對政治充滿熱情的年輕人，擔任了民進黨的黨工，投入政黨選舉工作，民進黨卻沒有辦法保護好這位年輕的女黨工。

謝衣鳯說，要問問賴清德，現在民進黨對於性騷擾者，有沒有要求負起法律責任？你要不要負起相關政治責任？性騷案被吃案，你到底知道多少？為什麼第一時間不能處理？是不是承包廠商長期就是民進黨利益共生關係？連一個年輕女黨工都保護不了，你還想做什麼總統？

王鴻薇表示，性騷這把火同時也燒向了時任民進黨副秘書長林飛帆，林在媒體前坦承知道性騷案但未處理，原因是「被害人沒有要申訴」，但若根據勞動部制定的「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」第6條規定，換句話說，被害人申訴並不限於提出書面，言詞申訴就已經成立，因此知情的林飛帆是否也有吃案之嫌？是不是也該被調查。

王鴻薇也說，該起事件事發時總統蔡英文是民進黨主席，現在僅說些不關痛癢的話，難道就能撇清責任？如果連一位黨工都保護不了，還能做什麼總統。

江怡臻則細數，民進黨歧視、霸凌爭議事件不斷，包括了謝曉星、丁允恭、邱俊榮、何文海、李正皓、王銘源等人，這些都是跟民進黨關係密切，或是為民進黨任用的人，不僅僅如此，包括台中市長盧秀燕，分別曾遭到蔡英文、立法院副院長蔡其昌反諷、言語霸凌，稱盧是「不稱職的媳婦」。

江怡臻也指，綠委陳瑩也嗆過藍委陳玉珍說，「搞不清楚你是男？還是女？」，陳時中在選台北市長時做出廁所偷窺文宣爭議事件；另外還有前行政院發言人陳宗彥喝花酒，國民黨台南市議員李中岑帶著不滿6歲女兒到議事廳，遭到民進黨議員諷刺，以及賴清德嫡系立委林宜瑾的弟弟，以性語言暴力攻擊公務人員，而這位弟弟還是台南「信賴台灣之友」的重要幹部。

江怡臻說，要請問賴清德，難道你真的「就這樣算了嗎？」是不是還是說一套？做一套？引述遭性騷受委屈的民進黨黨工說：「帶著熱忱進來民進黨，帶著傷痕遺憾離開。」如果賴清德當選上中華民總統，還會漠視多少這樣的事件發生。

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