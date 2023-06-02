李乾龍家宴僅「溝通餐會」　王金平獲邀任競總主委時「侯不在場」

▲侯友宜昨參與李乾龍餐會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

為幫國民黨2024總統參選人侯友宜爭取支持，黨前秘書長李乾龍邀請前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨前主席吳伯雄與侯餐敘。據了解，當李乾龍餐敘中提議王金平任侯友宜競選總部主委時，侯並不在場；此外餐會中討論侯該拜訪哪些重要人士與政策討論等，只是未有明確定案，唯一共識就是大家要共同支持侯友宜。

李乾龍為幫忙整合國民黨勢力，1日晚間做東邀請到馬英九、吳伯雄、前台北市長郝龍斌、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨團立法院黨團書記長謝衣鳯、立委江啟臣等人在李家中一同用餐。

李乾龍今提到，大家的共識就是希望王金平能出來當侯友宜的競選總部主委，大家都認為他是最佳人選，只有他才能整合鴻海集團創辦人郭台銘及前高雄市長韓國瑜。

據了解，侯友宜昨晚餐會晚到又先行離開，所以李乾龍提議由王金平當侯的競選總部主委時，侯並未在場，且王的確也表示無意願。另外餐會中，侯友宜坦言這段時間需要很努力，也稱將拜訪藍營重要人士，因此與會者紛紛建議應該拜訪誰，以及討論一些政策，氣氛非常好，不過因為與會者眾多，所以最後並未有很明確的定案，唯一的共識就是大家要共同支持侯，因此昨晚只是一個「溝通餐會」。

▼國民黨前秘書長李乾龍做東設宴挺侯。（資料照／記者周宸亘攝）