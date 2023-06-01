曾是民進黨婦女部督導？性騷吃案燒整晚　林飛帆臉書停在「被徵召」

▲林飛帆代表民進黨參選中山北松山立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前黨工深夜控訴遭遇性騷擾，卻被當時婦女部主任許嘉恬反問「妳為什麼不跳車」。對此，民進黨已火速發出道歉聲明，但仍難平各界批評，而「卡神」楊蕙如更爆當時負責督導婦女部的就是時任副秘書長林飛帆，而事發至今林飛帆未多做說明，臉書的最後一篇貼文談的是被徵召參選中山、北松山立委。

民進黨主席賴清德5月31日才正式宣布，徵召林飛帆參選立委。林飛帆在記者會上表示，希望讓國會有多一席進步的聲音，少一席保守的阻礙，讓國會有多一席擁抱世界的聲音，少一席屈從中國壓迫的力量，要讓台灣多一席懷抱信心的聲音，少一席操作恐懼的危言聳聽，「中山北松山在立法委員的單一選舉中，民進黨沒有贏過」，但他相信，台北是個進步、包容的城市，自己的出身不該成為邁向成功的阻礙。

記者會結束後，林飛帆晚間也在臉書分享影片，直言自己很榮幸接受民進黨徵召，「現在是這個世界最關心台灣的時刻，我們要向世界發出的聲音無比重要，請讓我們一起——讓國會多一席擁抱世界的聲音」，沒想到隨後就爆出民進黨性騷醜聞。

有黨工在臉書文章中控訴，當時她還是學生，主責一個專案，攝影團隊在回程的路上，導演趁著大家熟睡時對她性騷擾，不僅按著她的頭靠上肩膀，在她假裝醒來並藉故起身後，還一邊說著「累了吧，看妳很疲倦」，一邊愛撫與按摩她的後頸、下巴、肩膀和胸口，當時她嚇到不斷以「這是長輩的關心」、「是我的錯覺」等理由來合理化這些行為並安慰自己，沒想到對方還在廁所堵她。

該黨工指出，自己之後上報主管，沒想到許嘉恬卻反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」第二次面談許嘉恬更說，「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」

楊蕙如進一步表示，民進黨爆發婦女部主任吃案性騷擾事件，「重點來了，當時督導婦女部的副秘書長是誰？噹噹噹噹～林九萬（指林飛帆）」。

針對性騷遭吃案，民進黨聲明指出，時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，黨部深感遺憾；中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

民進黨強調，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於今日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。

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