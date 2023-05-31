藍黨團稱郭柯看海「心情會更好」　賴士葆：郭台銘在替國民黨加分

▲賴士葆、曾銘宗出席國民黨團31日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚拉民眾黨主席柯文哲在金門看海，還稱「我跟柯文哲海誓山盟」，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（31日）表示，郭台銘跟柯文哲去看海，相信心情會更好，國民黨對郭非常有信心，國民黨立委賴士葆則說，郭柯兩人看海，應該想成郭在替國民黨把柯文哲拉過來，所以郭現在做的事情，都是替國民黨加分。

郭台銘昨晚在金門拉柯文哲去看海，還說兩人是海誓山盟，對於郭台銘曾說要支持侯友宜，國民黨內部如何解讀郭柯昨晚的政治動作？曾銘宗說，郭跟柯去看海，「相信心情會更好」，國民黨對郭非常有信心，相信郭會兌現當初初選的承諾，「我們對他的承諾非常有信心」。

賴士葆則表示，郭台銘跟柯文哲看海，應該想成郭是在替國民黨把柯文哲拉過來，藍白力量整合，會遠大於民進黨2024總統參選人賴清德，所以郭現在做的事情，都是替國民黨加分，「我們樂於看到」，郭力挺國民黨出線的總統候選人，在這基礎底下，他都認為對國民黨有利、對非綠聯盟有利。

對於國民黨團是否認為藍委陳玉珍或國民黨秘書長黃健庭，應建議侯友宜跟郭台銘見面，促進整合？曾銘宗說，國民黨團尊重郭台銘，也相信郭一定會履行承諾，而陳玉珍過去也一再表示會支持國民黨徵召的候選人。