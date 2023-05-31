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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜赴立法院拜會　江啟臣：黨內凝聚團結是基本

▲▼侯友宜到立院拜會黨籍立委 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜到立院拜會黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜30日出席國民黨團大會，談到民調下滑，坦言了解大家的憂心，「歹勢，我要更打拚」。國民黨立委江啟臣說，選舉就是努力往前衝，拚到贏為止，黨內凝聚團結是基本，對外爭取是目標，「從此刻起讓我們一起分擔、合作、團結，爭取最大化的支持、重返執政」。

江啟臣指出，今天國民黨黨團齊聚一堂，所要展現的不只是團結，更是人民託付期待下架民進黨的決心，邀請鄉親們一同全力支持最強的總統候選人侯友宜，他們會為人民拚好日子。

有關這回黨團大會，侯友宜致詞開頭就表示，這幾天他相信讓大家很憂心，他也看得出來，大家對國民黨這一戰抱著一定要贏、絕對不能輸的心；大家的擔心，他完全可以領會到，所以跟大家說「歹勢，我會再更打拚！更認真！」

會後，媒體問到致詞時的致歉，是否承認自己不夠努力？侯友宜回應，這段時間他還要更加努力，需要大家團結一致，他的選辦明天成立，相較於其他兩黨沒有這麼早成立，大家確實會擔心，但他會堅定信心、勇往直前，義無反顧守護中華民國這塊土地所有的人，用這樣的心情，面對所有挑戰，大家團結一起。

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