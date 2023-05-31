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左楠之戰對決李眉蓁！賴清德徵召李柏毅　他宣示：有信心會贏

▲▼黨主席賴清德正式宣布高雄市第三選區（左營，楠梓）立委將徵召深耕在地多年的「幕僚世代」李柏毅議員參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黨主席賴清德宣布高雄市第三選區（左營，楠梓）立委將徵召李柏毅參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨布局2024立委選戰，今（31日）召開「民主大聯盟」記者會，黨主席賴清德正式宣布高雄市第三選區（左營，楠梓）立委將徵召深耕在地多年的「幕僚世代」李柏毅議員參選。而國民黨中常會今也通過徵召李眉蓁參戰左楠立委。對此，李柏毅宣示，有信心會贏國民黨，守住左營、楠梓立委這一席。

李柏毅今天表示，「幕僚世代」透過將自身走過府、院、黨行政機關訓練，及豐富的選戰歷練。熟稔中央、地方政府的運作、處理府會關係，用自身紮實完整的政治歷練，來貫通民眾、市府、中央之間的聯繫管道。

對於左楠之戰將對決國民黨李眉蓁，李柏毅宣示，「本土派」選上一席是關鍵，也是共同目標，自己將跟隨著賴清德總教練的腳步，有信心會贏國民黨，守住左營、楠梓立委這一席，守護台灣主權、贏得選戰。

▲▼黨主席賴清德正式宣布高雄市第三選區（左營，楠梓）立委將徵召深耕在地多年的「幕僚世代」李柏毅議員參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴清德徵召深耕在地多年的「幕僚世代」李柏毅議員參選高雄左楠立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

李柏毅屬民進黨自家幕僚系統培養、栽培、歷練，豐富經歷擔任過國會助理、陳菊市長隨行機要秘書，更銜命參選並連任高雄左楠區3屆市議員，參與過總統、市長、立委選舉，從青年軍站路口、掃市場開始，到籌備組織、新聞、文宣等工作擔任選舉主要幹部，2000年後的選戰李柏毅更是幾乎無役不與。

▲▼黨主席賴清德正式宣布高雄市第三選區（左營，楠梓）立委將徵召深耕在地多年的「幕僚世代」李柏毅議員參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李柏毅宣示，有信心會贏國民黨，守住左營、楠梓立委這一席。（圖／記者賴文萱翻攝）

李柏毅2006年擔任高雄市長陳菊的隨身機要秘書，當時協助市長籌辦2009年的世運，興建世運主場館與高雄巨蛋。從周邊還很多菱角田的巨蛋商圈，到幾年更吸引國內外知名藝人來高雄開唱。

2020年楠梓的中油污染場址，陳其邁市長向中央爭取兩百多億整治經費楠梓產業園區，未來即將在三年內變身台灣的護國神山–台積電的先進製程廠區。李柏毅表示不管是左營的華麗蛻變，還是楠梓的產業轉型，他都參與其中。

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李柏毅李眉蓁民進黨國民黨2024立委

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