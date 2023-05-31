浯島城隍遶境「三缺一」　陳玉珍建議侯友宜823訪金門

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浯島城隍遶境「三缺一」　陳玉珍建議侯友宜823訪金門獲認同

▲侯友宜31日與陳玉珍在立法院握手。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯友宜31日與陳玉珍在立法院握手。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與2024總統參選人賴清德、柯文哲昨皆參加金門浯島城隍遶境巡安，唯獨國民黨籍參選人侯友宜缺席，引發討論。對此，國民黨金門立委陳玉珍今（31日）表示，她建議侯友宜823砲戰紀念日去比較有意義，而侯也支持這論點。

侯友宜31日中午到立法院拜會國民黨團，並與藍委們進行閉門會談，會後媒體關切陳玉珍與侯的互動。陳玉珍透露，會中她有建議侯友宜多跟郭台銘溝通，侯則表示會去做，但她並未與侯提及郭台銘與柯文哲昨晚「看海」話題，也未建議侯如何跟柯談整合等事。

由於郭台銘、柯文哲、賴清德昨都已到訪金門，媒體詢問會中有無當面邀侯友宜去趟金門？陳玉珍說，剛是有聊到，但也不是特別指金門，而是說台澎金馬都要去；只是廟會昨天已結束，且講到和平的話，她建議侯823砲戰紀念日去比較有意義，而侯也支持這論點。

另外，陳玉珍也提及，國民黨團有很多優秀立委同志，不分區立委各有各的專長，也有些藍委沒有競選連任問題，像費鴻泰強項在財政、李貴敏在法律、游毓蘭在警政、李德維在教育等，所以她建議侯友宜，要把這些立委納入戰鬥團隊裡，這樣對國民黨整個團隊會有幫助。

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關鍵字：

侯友宜陳玉珍金門國民黨2024總統大選823

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