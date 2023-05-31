告別務實台獨工作者人設？　賴士葆批賴清德：洗刷成和平主義者

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘受邀出席金門「浯島城隍遶境巡安」活動時，提及和平相關言論，國民黨總統參選人侯友宜也隔海呼應和平論述。國民黨立委賴士葆31日批評，賴清德很努力將「務實台獨工作者」的人設洗刷成和平主義者，宣示和平無價，但台灣在蔡政府執政下充滿戰爭氛圍，如此前提下要如何期待和平？

賴士葆表示，柯文哲、賴清德、郭台銘三人到金門參加宗教慶典，大家卯起來拚誰最愛和平，國民黨總統參選人侯友宜也隔海呼應和平論述，然而，最近賴清德很努力將「務實台獨工作者」的人設洗刷成和平主義者，宣示和平無價，民進黨過去高舉抗中保台的大旗，最近也轉換成和平保台的口號，賴清德在拚選舉，知道要爭取更多中間選民的支持，必須揚棄極端的論述，要扭轉外界「票投民進黨青年上戰場」的印象，於是藉機狂打和平牌。

「和平不是便利貼，到處隨手貼就會來，也非政治人物大喊和平口號就會有和平。」賴士葆強調，賴清德想約中國國家主席習近平吃晚餐，表達和平對大家都有好處的信念，看似遞出橄欖枝，但對岸卻堅稱台獨與和平水火不容，對於賴清德的選舉語言不多做回應，因為沒有回到九二共識，一中各表沒有交集，就無法確保和平。

賴士葆指出，俄烏戰爭之後，台灣成為世界各國眼中最可能爆發戰爭的地點，紛紛關注如何因應兩岸地緣政治恐帶來軍事的衝突，總統蔡英文要在野黨「不要為了選舉利益販賣戰爭恐懼，甚至用恐懼來煽動台灣人民」，但事實上是民眾直接感受到離戰爭很近的氛圍。

賴士葆說，美國要讓台灣成為東亞火藥庫，蔡政府推動全民防衛備戰，除了延長役期，要學生組織動員造冊，警政署將保二總隊擴編軍事化成為第二陸軍，民防保全等都要動員起來，這些都是戰爭而非和平的氛圍。賴清德想要勸習近平放輕鬆一點，壓力不要那麼大，「我們要請教賴清德，在備戰的前提下要如何放輕鬆、期待和平？」