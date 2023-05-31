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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為核廢料不斷溝通但「中央不理我」　侯友宜再喊：從沒反對核電！

▲▼侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜受訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

對於核電議題，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表態表示，「核能就是我的選項」，此話遭民進黨反問，核廢料要放哪裡？侯友宜今（31）日受訪時強調，他沒有反對核電，妥善處理好核廢料，當然就可以做，等七月份他會有完整報告向外界說明，一定要用最高標準處理核廢料。

侯友宜表示，他在當新北市長的時候，從上任以來就不斷跟中央溝通核廢料，為了讓市民安心，針對核廢料他向中央溝通了兩件事情，第一，核廢料不要蓋室外乾式貯存，應轉蓋室內，這不是他的意見，是他在核能監督委員會裡很多委員的意見。

第二、新北市是人口稠密的地方，如果核廢料現階段沒能力處理，一定要告訴新北市市民，不要在都會型態裡面做一個永久儲存的地方，隨著時代科技進步，很多都可以解決，但是要講清楚，這是對新北市民的承諾，40年過了是要永遠放在這個地方嗎？

侯友宜強調，從蘇內閣到陳內閣，「我都苦口婆心」、不斷進行溝通，但行政院「到現在不理我、不管我」，「我一個市長，為新北市民說公道話都不聽，我今天講很清楚，我從以前到現在沒有反對過核電，我只要你用高標準把核能安全做好，我已經講得很清楚了」。

「今天要告訴民進黨，台灣不缺電才是最重要，一缺電什麼都沒了！」侯友宜說，「民進黨非核家園就是做不到、就是做不到，現在要轉彎，尤其現在又在減碳、2030減碳可以減多少？2025淨零排碳你也做不到！不要再騙人了！核電 就要把新北市最關心的議題做好解決，這才是該有的態度」。

侯友宜轟，現在面臨缺電危機、跳電這麼多次，還說戰爭來的時候才來做備用電源，「我請教你，核電你要除役了，你重啟都會有問題！」


 

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