郭台銘牽柯文哲喊海誓山盟　侯友宜：相信郭董會信守承諾支持我們

▲侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人、主席柯文哲昨天在金門同台，郭更在晚上直奔柯下榻民宿，隨後雙方到海邊散步，坐著聊天，郭喊「我跟柯市長海誓山盟！」，引發「柯郭合」聯想。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，他跟郭台銘理念相近，相信郭也會信守承諾支持我們，大家一起加油。

郭台銘昨晚約柯文哲在金門海邊看海，還稱「我跟柯文哲海誓山盟」，引發討論。侯友宜上午被問到此議題，他表示，郭台銘其實是一個產業經濟具有跟國際、外交可以結合的一個重要角色，從頭到尾都很尊重郭董，也把他的政見納入到我們政見，相信郭董守護中華民國、深化民主自由，兩人理念不但相近，相信郭董也會信守承諾支持我們，大家一起加油。

侯友宜也提到，郭台銘在金門做和平宣言是件非常有意義的事，因為金門經過砲火的洗禮，之前在華人世界裡是非常繁榮的，但是變成戰地後，受到很多管制，後來小三通啟動後漸漸起色，但是現在受到兩岸氛圍的問題，面臨很大的挑戰。

侯友宜強調，金門地位非常重要，可以促進兩岸和平溝通的橋樑，這是一個很重要的地方，郭董跟政治人物到金門去表示和平的態度，跟他的理念完全是一致的，如何讓和平在最有意義的地方，促進兩岸和平交流，更重要帶動經濟蓬勃發展，這才是我們要的。

