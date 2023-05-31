大法官提名名單惹議！　侯友宜開轟：民進黨真的是一黨專制

▲侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

總統府30日公布大法官被提名人，在野黨質疑這是一份「綠到出汁」的名單，司法制衡功能已經喪失。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（31）日也批，「民進黨真的是一黨專制」，國家的利益永遠超過政黨利益，這次民進黨參選人賴清德說得很好，這次是民主與專制的選舉，「民進黨不夠專制嗎？」

總統府30日公布總統蔡英文提名的4位新任大法官人選，包括監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五及民間司改會出身的律師尤伯祥。

侯友宜今上午被問到此議題，他表示，「國家的利益永遠超過政黨利益，這是我的理念，永遠不變」，從這次大法官所有的人選，可以很清楚看到，都是提名自己人，之前的獨立機關NCC、促轉會，也都是一個黨找了自己人，來創造一個叫獨立，但是實行下來可以看到，很多過程中，都是讓大家看到，民進黨真的是「一黨專制」，這次賴清德說得很好，這場選舉是民主與專制，「專制，民進黨不夠專制嗎？」

侯友宜感嘆表示，民進黨很多事情都是不同意見上來的時候，都不能接受，從來不跟任何政黨溝通，很多人都說「順我者昌，逆我者亡」也許誇大，但是事實上，經常有這樣的事情出現，尤其他感受很深，政客跟政黨到了選舉的時後，不斷在傷口上灑鹽、讓台灣分裂。

「我出來選舉只有一個目的，就是要讓台灣團結」，侯友宜說，很多事情需要政黨合作，而不是要撕裂台灣，不要製造更多對立跟衝突，像是獨立機關、大法官提名，是何等嚴肅的事情？NCC掌控媒體，又是何等嚴肅的事情？要用歷史去處理一些讓大家覺得是假正義真公平嗎？



侯友宜再說，這幾年下來他心裡滿痛的，為什麼要選總統，就是希望能讓台灣團結、讓台灣能同一心，能夠找回以前的台灣，讓民眾看到不一樣的台灣，不分政黨、不分你我、不分族，完全以國家為最高的理念。

