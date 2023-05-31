快訊／曝侯友宜競辦6/1成立　國民黨團：他絕不會成為下個林耕仁

▲曾銘宗（左2）出席31日國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與2024總統參選人賴清德、柯文哲昨都到金門參加浯島城隍遶境巡安，晚間郭甚至拉柯看海，喊出「我跟柯文哲海誓山盟」，而前立委邱毅則認為國民黨總統參選人侯友宜邊緣化危機恐越來越嚴重。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（31日）表示，侯友宜起步較慢，競選辦公室6月1日才正式成立，成立後會整合黨中央、智庫跟黨團力量，相信後續民調逐步上漲，「絕對不會成為所謂的林耕仁」。

國民黨團31日上午舉行「大法官提名酬庸！酬庸！酬庸！」記者會，會中媒體關切郭台銘與柯文哲昨晚在金門的互動是否影響侯友宜？對於郭台銘曾說要支持侯友宜，昨晚卻跟柯文哲看海，喊出山盟海誓，國民黨內部怎麼看？曾銘宗說，郭跟柯去看海，相信心情會更好，國民黨對郭非常有信心。

曾銘宗也說，郭台銘是世界級企業家、中華民國重要資產，也是泛藍重要資產，過去多次承諾「假設沒被國民黨徵召，會支持被徵召的候選人」，所以當國民黨5月17日正式徵召侯友宜之後，相信郭台銘會兌現承諾，「我們對他的承諾非常有信心」。

媒體追問，邱毅說侯友宜恐越來越邊緣化，是否擔心侯變成「下一個林耕仁」？曾銘宗回應，絕對不會，因為侯友宜起步比較慢，5月17日才獲正式徵召，尤其侯的辦公室6月1日才正式成立，相信成立之後，會整合黨中央、智庫跟黨團力量，相信後續民調逐步上漲，「我們後勢看好，絕對不會成為所謂的林耕仁」。