郭台銘、柯文哲「浪漫」海邊會　高嘉瑜高歌「聽海」：獻給侯友宜

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨晚約民眾黨主席柯文哲在金門海邊看海，還稱「我跟柯文哲海誓山盟」，民進黨立委高嘉瑜31日特別為郭、柯兩人獻唱「聽海」，表示這首歌也獻給侯友宜，相信他聽了心裡會特別有感，她說，郭台銘的用心當然是營造「郭柯合」，甚至有海誓山盟這些非常肉麻的話，昨天晚上心裡最不是滋味的應該是侯友宜吧！

▼民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



對於郭柯金門會，高嘉瑜表示，昨天晚上那一幕大家都嚇到了，宛如是偶像劇情節，郭台銘痴心等候柯文哲，好幾通電話就為見他一面，可想而知，郭台銘的用心當然是營造「郭柯合」，甚至還有海誓山盟、海枯石爛這些非常肉麻的話，昨天晚上心裡最不是滋味的應該是侯友宜吧！

高嘉瑜表示，郭台銘跟柯文哲一起看海，可以一起唱聽海，這首歌也獻給侯友宜，相信他聽了心裡特別有感。語畢，高嘉瑜僅小試身手，唱一段副歌就結束，後來在媒體起鬨下又決定把整首歌唱完。

有媒體追問郭台銘「海誓山盟」可信度？高嘉瑜笑稱，「郭董事長沒有跟我講過海誓山盟，我也不知道可不可以相信，可能要問他太太」。

高嘉瑜表示，對於郭董事長來講，如果過去徵召的種種，國民黨不義在先，他當然可以對國民黨種種作為，有其反制之道，這也是對郭董跟他支持者的一種公平正義。

高嘉瑜直言，國民黨如果沒辦法好好解開郭董心裡的結，可能就是把他推向柯文哲，目前看來柯文哲非常開心，如果可以跟郭董合作、削弱國民黨勢力，對柯文哲來講當然是一大助益。

對於2024選情，高嘉瑜指出，對賴清德來講，除了站穩腳步，也要努力擴大年輕跟中間選民支持，不論世界怎麼變化、藍營怎麼合作，綠營就是努力擴大基本盤。