侯友宜誣指沒說過「中華民國」　賴清德競辦籲做好功課

▲國民黨總統參選人侯友宜今天再批綠營。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜31日批評民進黨總統參選人賴清德，「一個沒有說過中華民國的人，一個沒有把國家的國號天天念茲在茲在心裡的人」，但實際上賴清德早就不只一次公開說出「中華民國」。對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應表示，聽到這樣的說法，只能說侯友宜不但連新北市政都不關心，就連對國政也是十分陌生。

陳世凱表示，賴清德在擔任行政院長任內，第一次在立法院的質詢就公開、明確地說過：「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國，兩岸之間並不隸屬」。陳強調，相信各界都有看見，不論是民進黨，或者是賴清德的主張，至始至終都十分明確：維持現狀才是符合台灣和國際的共同利益，這也是執政團隊持續努力的目標，而且得到國際社會的支持。

陳世凱指出，反觀侯友宜，卻連國民黨死守的九二共識都避而不談，從市政到國政，侯友宜不僅只會閃、躲、飄，甚至甘願當中共的應聲蟲，一起批評賴清德守護台灣和平的決心，可見侯友宜不僅對新北市民不負責任，對國政更是敷衍。

陳世凱呼籲，建議侯友宜，既然有志參選總統，就要做好功課，對當前的國際局勢和國家發展，都要有清楚的認知、規劃，這樣的彼此競爭，才是對國家有長遠的幫助。