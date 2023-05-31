推鍋給賣刀的五金行？　民進黨批侯友宜：治安做不好不只是槍的問題

▲民進黨發言人林楚茵。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市重大社會事件頻傳，在過去1個半月共開86槍後，新北八里區31日上午又發生西瓜刀砍人事件，身兼民進黨發言人的立委林楚茵酸說，「侯友宜要把新北治安不好推給誰？推給賣刀的五金行嗎？」維護治安是市長最基本的責任，治安做不好不只是槍的問題；黨發言人張志豪則表示，新北市治安敗壞就是因為市長荒廢市政，成天為了選總統到處跑。

侯友宜今天上午接受媒體聯訪時，嚴詞批評民進黨政府，連續幾次槍案，他要感謝警察努力破案，「但是破案又怎樣？累得半死又怎樣？中央源頭不管制，就會源源不絕發生」、「中央不解決問題，不要一直苛責別人」。

不過，林楚茵表示，侯友宜身為新北市竟然把責任推給中央槍枝管制，今天上午發生民眾遭砍傷，面對質疑，侯友宜要把新北治安不好推給誰？推給賣刀的五金行嗎？聲聲槍響都是對市民生命安全的威脅，侯友宜的新北市開幾槍已經多到會算錯，她昨天少算一槍就接到許多熱心的新北市民來訊提醒：4月19日板橋槍擊案11槍、4月20日土城槍擊案51槍、4月30日八里槍擊案4槍、5月10日五股行刑式槍決1槍、5月28日三峽槍擊案6槍、5月30日三重槍擊案13槍，總共86槍。

林楚茵還說，「維護治安是市長最基本的責任，治安做不好不只是槍的問題」，一個無心市政的市長就是對市民治安最大的威脅，再次建議侯友宜：不想好好當市長，就快快請辭，讓新北市民正常生活、安居樂業。

此外，張志豪中午透過新聞稿質疑，新北市過去一個半月共86槍，治安敗壞就是因為市長荒廢市政，成天為了選總統到處跑，甚至新北市議員要求對治安做專案報告，國民黨團還全力護航並杯葛議員監督，顯然政治私利凌駕市民利益，令人遺憾。

張志豪補充，侯友宜今天拜會國民黨立委的主題顯然就是「詐騙吸金」，國民黨的涉案立委，包括合機案炒股判刑確定的傅崐萁、曾行賄遭判刑確定林文瑞、涉及SOGO經營權爭奪案中貪污收賄案的廖國棟及陳超明，除此之外，包括康友吸金案坑殺無數股民，其中涉嫌炒股的就是國民黨不分區立委吳怡玎的父親吳光訓；以及史上最高且最大金額的潤寅詐貸案，金額高達472億元，詐騙12家銀行，國民黨立委曾銘宗本屆自第5會期起，由財政委員會改至司法法制委員會，曾協助邀集一銀、華南及台企銀等公股銀行喬展延貸款後，主嫌夫妻潛逃出境，三家銀行遭詐達136億元，且主嫌落網後，供稱早就曾因潤寅資金匯回問題，請託曾銘宗找兆豐銀行、國貿局幫忙喬。

張志豪表示，羅明才擔任財政委員會召委，與亞太國際地產吸金詐騙案主嫌秦啟松進出私人招待所、多次出席亞太餐會坐主桌並受邀前往集團總部，且還為亞太國際的「亞太人」加油打氣；侯友宜自己也和秦啟松多此同台並合照，存在「厚友誼」關係，只是一再刻意迴避外界質疑，呼籲侯友宜，既然今天將一次拜會這些黑金詐騙吸金案的主角，自己也應該對外說清楚講明白跟秦啟松究竟是什麼關係。