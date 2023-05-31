藍營桃園五選區民調呂玉玲勝出　黃敬平落敗...臉書秒恭喜對手

▲國民黨桃園市黨部今天上午由主委黃敏恭邀集第五選區參加初選民調參選人與民調公司代表公布電話民調結果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市立委第五選區初選經過3天電話民調，今（31日）天在市黨部公布結果由現任立委呂玉玲勝出，市黨部主委黃敏恭指出，電話民調過程一切公平、公正、公開，包括執行時間、公司機構事先均經過協調認可，期盼民調結果公布後，所有參加初選黨員同心協力、團結合作，共同打贏明年立委選舉。

桃園市黨部表示，國民黨第11屆立委桃園市第五選區（平鎮區、龍潭區）初選，原有立委呂玉玲、市議員黃敬平、舒翠玲3人登記，後來因舒翠玲退出，由呂玉玲、黃敬平二人爭取初選提名，經過5月28、29、30日連續3天電話民調，今天上午10時許在市黨部公布民調結果，由市黨部主委黃敏恭主持，餐與電話民調得全國公信力、世新大學、聯合報3家民調公司代表出席。

▲國民黨桃園市黨部今天上午由主委黃敏恭公布第五選區電話民調結果，並拉著呂玉玲與黃敬平服務處秘書高呼同心協力，團結合作，打贏明年立委選舉（圖／記者沈繼昌翻攝）

市黨部根據2名參選人指定3家民調公司平均支持率，呂玉玲為51.892%、黃敬平48.108%，宣布由呂玉玲勝出。黃敏恭先恭喜呂玉玲勝出，並強調初選過程一切公平、公正、公開，此次政黨對比、黨內互比之民調結果，將作為建請黨中央提名依據，更期盼參加初選黨員未來要同心協力、團結合作，共同打贏明年立委選舉。

落敗的市議員黃敬平則透過臉書恭喜呂玉玲委員初選民調過關，他感謝所有平鎮、龍潭鄉親、朋友支持，感謝曾經握過每一雙溫暖厚實的手，敬平沒能帶著大家的期許前進國會，是我力有未逮，辜負了大家。

呂玉玲也在臉書貼文指出，「初選勝出才是真正決戰的開始，我們很清楚，現在國際情勢動盪，70%的民意希望政黨輪替，媽媽們擔心孩子的安全，年輕人擔心就業的前途，長輩希望長照能夠完整，缺水、缺電、萬物皆漲、漲、漲，玉玲都知道，2024我們必須勝利！桃園要贏，台灣一定贏。謝謝可敬的黃敬平議員，他的努力、張力，我們都能感受到，擁有如此氣勢的英才戰將，2024要贏，一定要有他」。