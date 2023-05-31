郭台銘藉柯文哲給國民黨難看？　前北市府發言人分析：未必加分

▲郭台銘、柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）



記者詹宜庭／台北報導

對於鴻海創辦人郭台銘昨晚約民眾黨主席柯文哲在金門海邊看海，前台北市府發言人羅旺哲31日分析，郭擺明希望藉由柯文哲來給藍營難看，因為一般好友要聊私事並不會告知大家，郭台銘跟柯文哲單獨出來看夜景，通知媒體與幕僚有如一場「記者會」。他認為，這張「郭柯合照」目前在網路上掀起非常大的討論，但能不能幫兩位加到分，還是問號。

羅旺哲透過臉書發文表示，昨天郭台銘與柯文哲深夜一張合照，讓很多人都醒了，臉書瘋狂被這張合照洗版。他說，這張郭柯浪漫合照的確充滿話題，抓到流量密碼，也是目前政治新聞上的焦點，但從之後種種來看，未必幫兩人加到分。

羅旺哲分析，有消息傳出柯陣營不滿郭台銘「硬邀」，搞出這齣瓊瑤劇。他認為，郭有沒有硬邀不清楚，但顯然柯陣營有人不滿這樣的「約會方式」。的確，政治上的曖昧跟感情上的不一樣，昨日最好的一刻，應該是兩人在城隍廟前握手，「點到為止」反而給人更多想像，也讓外界更摸不清郭台銘底牌。從下午抬轎到晚上看星星，反倒讓人覺得，郭台銘擺明希望藉由柯文哲來給藍營難看。

羅旺哲指出，如果郭台銘跟柯文哲單獨出來看夜景，沒有通知媒體與幕僚，兩人直接在岸邊「玩自拍」，之後再用臉書發文，如此更讓人感覺彼此感情是「真心聊天」，而不是像是一場「記者會」。

他還說，況且，退一萬步想，一般好友要聊私事，也不會告知大家，所以這張「合照」即便在網路上掀起非常大的討論，但能不能幫兩位加到分，「必須要打上問號」。