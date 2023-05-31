　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「穩賺不賠」又來了　他兩度面交130萬...第三次終於報警

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局接獲報案，被害人在臉書下載投資APP，對方誆稱穩賺不賠，被害人依照歹徒指示於5月8日、18日當面交付50萬元及80萬元，詐騙集團食髓知味再次向被害人誆稱另交付40萬元，被害人向警方求助，警方於5月29日埋伏緝獲取款洪嫌、林嫌2人，依法送辦。

▲台南市警歸仁分局緝獲詐騙集團2名車手，依法送辦並大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局緝獲詐騙集團2名車手，依法送辦並大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局緝獲詐騙集團2名車手，依法送辦並大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據警政署統計，國內近6年詐欺案件平均每年約24900多件，平均財損金額約新台幣50.9億元，自2020年起，受到疫情影響，網路購物興起，嫌犯利用簡訊、電子郵件、詐騙網站等網路詐欺案件創下新高。此外，2022年到2023年4月詐欺發生數前3名的類型，依序為：網路購物詐欺、假投資詐騙、解除分期付款詐騙。

歸仁分局日前接獲被害人報案，渠於臉書下載投資APP，誆稱穩賺不賠並要求報案人開立帳戶借款，被害人一時不察依照歹徒指示分別於5月8日、5月18日連續2次當面交付50萬元及80萬元。惟該詐騙集團食髓知味，再次向被害人誆稱需於投資帳戶還款，要求另交付40萬元，被害人始知遭詐騙向警方求助，並配合歹徒先假意答應見面，警方於5月29日16時埋伏於款項交付地點，將前來取款之23歲洪姓男子和負責接應的18歲林姓男子一舉逮捕，全案警詢後依詐欺罪嫌等移請台南地檢署偵辦。

▲台南市警歸仁分局緝獲詐騙集團2名車手，依法送辦並大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局表示，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結。此外，「165防騙宣導」LINE官方帳號及165全民防騙網均可查詢詐騙LINE ID、假投資(博弈)網站及詐騙電話，同時與「165全民防騙」臉書粉絲專頁每週公布投資詐騙網站，提供民眾即時掌握最新詐騙訊息，或可至投信投顧公會網站（www.sitca.org.tw）查詢合法投資管道，才能避免成為詐騙集團口中的肥羊。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃仁勳「混血帥兒曝光」！　曾在信義區開酒吧
「5月大魔王報稅」今最後一天！　一票人沒繳下場曝光
「野生女神」0偽裝路邊吃冰！　她嗨翻：以為大學生
快訊／侯友宜陳玉珍握手了！　國民黨團立委齊喊：凍蒜
直接綁人！台男爆「自由行」被抓去緬甸　已半身不遂
口罩男被綠「1小時前有動作了」！　網全懂：很毀自尊
改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！新店分局回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹縣議員賄選下台　范振龍遞補「也爆買票」又被告當選無效

5億高中生死因「相驗項目繁多」遲未出爐　兩大疑點家屬認同

派出所就在前面...鬼切擦撞騎士遭理論　駕駛當妻小面連揮10多拳

苗栗首例！幫選民買單釣蝦場消費5370元　議員黃聲全被判當選無效

逼車糾紛他下車破窗　3男互毆扭打…空車一路滑進工地！

2女吵到打起來！她勸架突遭襲臀　色男瞎扯1理由下場GG

早餐店3千買6票　前屏東縣議員鄭雙銓涉賄選...更一審判刑3年6月

喝混酒爛醉！男「騎錯機車」上路摔倒　酒駕+竊盜送辦

「穩賺不賠」又來了　他兩度面交130萬...第三次終於報警

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！新店分局：絕不護短

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

新竹縣議員賄選下台　范振龍遞補「也爆買票」又被告當選無效

5億高中生死因「相驗項目繁多」遲未出爐　兩大疑點家屬認同

派出所就在前面...鬼切擦撞騎士遭理論　駕駛當妻小面連揮10多拳

苗栗首例！幫選民買單釣蝦場消費5370元　議員黃聲全被判當選無效

逼車糾紛他下車破窗　3男互毆扭打…空車一路滑進工地！

2女吵到打起來！她勸架突遭襲臀　色男瞎扯1理由下場GG

早餐店3千買6票　前屏東縣議員鄭雙銓涉賄選...更一審判刑3年6月

喝混酒爛醉！男「騎錯機車」上路摔倒　酒駕+竊盜送辦

「穩賺不賠」又來了　他兩度面交130萬...第三次終於報警

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！新店分局：絕不護短

涮嘴零嘴+1！　香甜紅豆牛奶冰驚喜變身「爆米花」了

《離婚律師申晟瀚》今年必看！以幽默律政劇解決婚姻中的千古難題

購退票資訊一次看！基北北桃1200月票6／15開賣　7／1上路啟用

快訊／侯友宜見國民黨團3度鞠躬致謝！　喊「一定比民進黨做得更好」

快訊／冷凍草莓也驗出A肝！　好市多再被重罰450萬

新竹縣議員賄選下台　范振龍遞補「也爆買票」又被告當選無效

女性掉髮≠雄性禿！50％與缺鐵有關　醫揭女性掉髪3大原因

AirPods不只有白色？蘋果「粉色」充電盒照片流出

陸網傳馬斯克密會寧德時代老董　或談及北美共建動力電池廠

說好挺綠軍0比3大逆轉？　格林笑：喜歡看波士頓球迷受苦

社會熱門新聞

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

改管猴遇攔檢加速落跑！遭警棍狂抽

買飲料給摸奶進警局！網紅辯露點「沒什麼」

拖板車左轉！超粗鋼構插公車　

小芸被捕畫面曝！遭警從店內帶出

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

即／吃早餐遭爆砍！新北男滿身血求救...兇嫌投案了

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

清潔阿姨證實：夏男曾給3千求證婚

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

更多熱門

相關新聞

傳詐騙集團直接綁人！台男自由行被抓去緬甸

傳詐騙集團直接綁人！台男自由行被抓去緬甸

「過去他們是用騙的，最近有些是直接用綁的喔！」近日傳出民眾到泰國玩時被下藥、被綁走，「全球反詐騙組織」成員Sammy在影片中透露，3月中有個中國的抖音百萬女網紅被轉賣，而在4月16日也有個台灣弟弟被綁去果敢老街、5月17日又有個30多歲的台灣中年人被綁，「務必去泰國現在要結伴同行」。

2賊攀牆闖空門「偷2大箱雜物」　落網辯以為屋主過世

2賊攀牆闖空門「偷2大箱雜物」　落網辯以為屋主過世

高雄男紅燈右轉遭攔查　證件竟黏1包K他命

高雄男紅燈右轉遭攔查　證件竟黏1包K他命

台南綠能光電索賄案　力暘負責人400萬交保

台南綠能光電索賄案　力暘負責人400萬交保

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

關鍵字：

穩賺投資詐騙歸仁車手影音

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面