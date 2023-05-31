「穩賺不賠」又來了　他兩度面交130萬...第三次終於報警

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局接獲報案，被害人在臉書下載投資APP，對方誆稱穩賺不賠，被害人依照歹徒指示於5月8日、18日當面交付50萬元及80萬元，詐騙集團食髓知味再次向被害人誆稱另交付40萬元，被害人向警方求助，警方於5月29日埋伏緝獲取款洪嫌、林嫌2人，依法送辦。

▲台南市警歸仁分局緝獲詐騙集團2名車手，依法送辦並大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據警政署統計，國內近6年詐欺案件平均每年約24900多件，平均財損金額約新台幣50.9億元，自2020年起，受到疫情影響，網路購物興起，嫌犯利用簡訊、電子郵件、詐騙網站等網路詐欺案件創下新高。此外，2022年到2023年4月詐欺發生數前3名的類型，依序為：網路購物詐欺、假投資詐騙、解除分期付款詐騙。

歸仁分局日前接獲被害人報案，渠於臉書下載投資APP，誆稱穩賺不賠並要求報案人開立帳戶借款，被害人一時不察依照歹徒指示分別於5月8日、5月18日連續2次當面交付50萬元及80萬元。惟該詐騙集團食髓知味，再次向被害人誆稱需於投資帳戶還款，要求另交付40萬元，被害人始知遭詐騙向警方求助，並配合歹徒先假意答應見面，警方於5月29日16時埋伏於款項交付地點，將前來取款之23歲洪姓男子和負責接應的18歲林姓男子一舉逮捕，全案警詢後依詐欺罪嫌等移請台南地檢署偵辦。

歸仁分局表示，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結。此外，「165防騙宣導」LINE官方帳號及165全民防騙網均可查詢詐騙LINE ID、假投資(博弈)網站及詐騙電話，同時與「165全民防騙」臉書粉絲專頁每週公布投資詐騙網站，提供民眾即時掌握最新詐騙訊息，或可至投信投顧公會網站（www.sitca.org.tw）查詢合法投資管道，才能避免成為詐騙集團口中的肥羊。