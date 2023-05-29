正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市信一路一間商旅26日上午發生一起事件！一名穿著粉色連身褲的妙齡女房客，在商旅大聲喧鬧，業者不堪其擾決定報警處理，不料，警方到場時，發現該女子疑似因吸毒後情緒失控，阻礙員警執法，當場被大外割壓制帶回警局，依毒品危害防制條例罪嫌及社會秩序維護法妨礙公務罪，移請基隆地方檢察署偵辦。

▲基隆正妹商旅內吸毒被逮，出手阻礙員警執行公務，當場被大外割壓制春光外洩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

回顧整起事發經過，基隆市警局第二分局信六路派出所26日上午約7時接獲轄區內商旅報案，疑似有房客因吸毒後意識不清，在商旅內喧鬧。員警隨即出動，在房內起獲毒咖啡包一包，針對房客4人（3男1女）進行快篩，4人均呈現安非他命陽性反應，員警遂將4人帶返警局詢問。

不料，過程中一名穿著粉色連身褲、留著一頭長髮、面貌姣好的蔡姓女子疑似因意識不清，當場情緒失控，口齒不清地朝員警惡言相向，面對員警要求上車，她說著「我又沒怎樣」、「安那啦」，不顧自己衣衫不整、黑色胸罩露出，胸前春光全外洩，出手妨礙員警執行公務，遭警大外掛壓制依法實施管束後，還趴在地上用台語嗆聲「你知死了啦」、「要告囉」。

全案警詢後，依毒品危害防制條例罪嫌及社會秩序維護法妨礙公務罪，移請基隆地方檢察署偵辦。警方表示，絕不容許任何人挑釁公權力，也呼籲市民，毒品戕害身心甚鉅，切勿輕易嘗試，警方將持續全力掃蕩毒品犯罪，還給市民安居環境。

▲蔡姓女子遭壓制，過程中衣衫不整、黑色胸罩全露出。（圖／翻攝自「基隆人大小事」）