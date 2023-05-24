工程師煞到口罩正妹！搭公車尾隨到家　扯罩喊「想看妳的臉」

▲張姓工程師好奇小香口罩底下真面目，竟一路尾隨還伸手扯她口罩，小香嚇得報警。（示意圖，非當事人／Pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

張姓工程師搭乘台中BRT公車時，看見女子小香（化名）就算戴著口罩仍氣質出眾，生心愛慕之下跟著小香下車，一路尾隨到小香的租屋處，上前攀談並說「想看妳的臉」，不等小香反應就伸手要扯下她的口罩，小香嚇得報警。台中地院依照強制未遂罪，判張男拘役50日，可易科罰金，緩刑2年，並支付罰金5萬元。

現在疫情趨緩、口罩令已放寬，而2021年11月22日，搭乘大眾運輸工具仍須戴口罩的時期，小香搭乘台中BRT公車要返家，同車的張姓工程師對她一見鍾情，對於口罩下的容貌也非常好奇，竟跟著小香在同一站下車，並一路尾隨到她租屋的大樓，在她的房門前將她攔下。

張男藉故跟小香攀談，並說「想要看妳的臉」，不等小香拒絕就逕自出手要拉她的口罩，小香嚇得往後閃躲，而小香的友人得知後趕來幫忙，張男才悻然離開現場。

小香事後向警方報案，張男雖坦承有尾隨小香，但否認動手拉她的口罩，法院調閱相關監視影像後，認為張男為追求小香，不但侵入他人住宅、還對小香為強制犯行，造成她的陰影與害怕，審酌張男後來坦承犯行，也與小香和解獲得原諒，依強制未遂罪處拘役50日，可易科罰金5萬，緩刑2年，並支付5萬元罰金。全案可上訴。