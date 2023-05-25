　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最貪女檢陳玉珍「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲史上最貪女檢察官陳玉珍律師證書遭廢止。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

被譽為史上最貪女檢察官陳玉珍，因長年向電玩業者收賄計2300萬元，遭判刑12年定讞，之後因應《律師法》修正，凡涉及重大刑案遭判刑1年定讞以上者，將由法務部廢止律師執照，「律師資格審查會」經過討論後，決議廢止陳玉珍的證照，陳玉珍認為她從未加入律師公會，也沒實際執行律師業務，沒有損害律師信譽，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為依法註銷該律師證書並無違誤，判她敗訴，可上訴。

陳玉珍自1999年起任職宜蘭、板橋地檢署及高檢署期間，6年半內向賭博電玩業者施永華收賄79次，金額2300萬元，被稱為「史上最貪得無厭的司法官」。當年檢方查出，施永華為求陳玉珍包庇，自1999年12月至2006年6月，按月行賄25萬元給陳玉珍；陳玉珍就利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所有案件轉由她偵辦，再濫權不起訴，護航施永華。

施男2006年結束電玩店，轉投資股票，卻在投顧公司的指導下慘賠1億元，他認為投顧公司對他詐騙，找陳玉珍幫忙處理。但陳玉珍卻藉機索賄3000萬元，施永華不滿，憤而登報紙廣告揭發陳玉珍的惡行，全案因此爆發，陳玉珍2012年11月遭到羈押。

當時的特偵組對她提起公訴，一審法院審理時，陳玉珍仍不認罪，保持緘默，但實在不堪羈押之苦，最後在2013年5月間認罪且稱願繳回犯罪所得爭取交保，當年9月合議庭裁准陳以700萬元交保。一審於2014年7月間宣判，認定她犯下《貪污治罪條例》「違背職務收賄罪」，判刑12年、褫奪公權5年，沒收犯罪所得。

案經上訴二審，陳玉珍展開拖字訣，案件審理3年期間，出庭次數不到5次，最後遭外界投書質疑包庇，她才心不甘情不願的出庭。高院也因此速審速結，去年10月間宣判，仍認定她「連續違背職務收賄罪」，仍處12年、褫奪公權5年。

高院還在判決理由中痛批陳玉珍，「受金錢誘惑，收賄期間長達79個月，金額高達2300萬元，踐踏檢察官代表國家追訴不法之形象！更出賣國家檢察權最深層的核心價值！侵蝕人民對法秩序的信任！危害司法公信程度甚為深遠！」全案上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

2021年因應《律師法》修正，凡涉及重大刑案遭判刑1年定讞以上者，將由法務部廢止律師執照。「律師資格審查會」經過討論後，決議廢止曾涉重大貪污案件的陳玉珍律師執照，並送法務部通過。要求陳玉珍收文後兩週內返還律師證書，若未返還則依法註銷律師證書。

陳玉珍不滿提起行政訴訟，認為她僅領有律師證書，從未加入律師公會，亦未實際執行律師業務，自無可能在執行律師業務時犯罪，客觀上無從事律師行為，侵害律師信譽損害事實亦無從發生，無生損害律師信譽情形，應撤銷她的處分。

法院審酌，律師資格審查會議紀錄的內容，詳載廢止陳玉珍律師證書委員初審意見、委員回應陳玉珍陳述意見及全國律師聯合會書面意見，經出席委員全體一致同意決議廢止陳玉珍律師證書，並命其返還律師證書。

且陳玉珍以原處分廢止爭律師證書，並命其自文到後2週內返還律師證書，未返還者，依法註銷該律師證書，於法並無違誤。台北高等行政法院認為陳玉珍訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「長太像羅志祥」台女星去大陸被狂喊3字！　受夠了火大回擊
營養午餐活蟲蠕動！　無良廠商3度出包
快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！　狂塞16公里
快訊／全家APP當機「只能付現金」　點數、咖啡寄杯消失
快訊／台灣旅行團遊濟州島出車禍　觀光局回應了
快訊／浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任！
快訊／7-11開出2張千萬發票！　門市曝光
快訊／連千毅遭判刑7年定讞！
私校生「出怪聲」干擾英聽考場　考生淚崩：不公平
快訊／4縣市大雨特報！　瑪娃繞一圈後恐回到台灣附近

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一句「車上不能吃東西」怒踹計程車　KTV兩派酒客7人大亂鬥

營養午餐活蟲蠕動！無良廠商3度出包　基隆地檢署約談10多人到案

快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！車龍長16km...狂塞2hrs未排除

超商浩克疑劈腿遭女友放生　她宣示主權：此時此刻我才是現任

墜撞中捷「塔吊還在半空中」　瑪娃恐襲...建商「防颱加固」

引爆直播主之亂！連千毅多項罪名遭判刑7年定讞

煙火哥一舉動踩紅線重判9年8月　法官批蔑視司法殃及無辜

史上最貪女檢陳玉珍「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

桃園男記得叫代駕卻忘了出庭被通緝　女友火大開罵...警充和事佬

快訊／國1南下346.1公里4大車事故！傷亡不明　車流嚴重回堵12公里

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

一句「車上不能吃東西」怒踹計程車　KTV兩派酒客7人大亂鬥

營養午餐活蟲蠕動！無良廠商3度出包　基隆地檢署約談10多人到案

快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！車龍長16km...狂塞2hrs未排除

超商浩克疑劈腿遭女友放生　她宣示主權：此時此刻我才是現任

墜撞中捷「塔吊還在半空中」　瑪娃恐襲...建商「防颱加固」

引爆直播主之亂！連千毅多項罪名遭判刑7年定讞

煙火哥一舉動踩紅線重判9年8月　法官批蔑視司法殃及無辜

史上最貪女檢陳玉珍「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

桃園男記得叫代駕卻忘了出庭被通緝　女友火大開罵...警充和事佬

快訊／國1南下346.1公里4大車事故！傷亡不明　車流嚴重回堵12公里

「Energy」Toro不捨外公意外身亡　見「手握信物」淚崩：原來我讓他驕傲

統神二寶衡衡萌度爆表　網封003人生勝利組…本人曝光唯一遺憾

南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

快訊／台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

張柏芝42歲看起來像大學生！4個凍齡技巧缺一不可

小狗咬斷電線「倒地脫糞」！30秒後竟復活　飼主傻眼：來不及悲傷

玉山盃／新北投手豪華擁5火球男　首戰逾10隊球探到場

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

永續傳道者「簡又新」專訪2／500企業搶入　總營收破36兆超越台灣GDP

許雅晴、林琬清上演神逆轉　挺進大馬大師賽8強

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

即／新北女13樓墜落！再遭鐵桿穿身慘亡

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

快訊／飛龍瀑布搜救員最下層深潭尋獲1男1女

即／準新郎醫對正妹打手槍　台南衛生局長：已放棄報到

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

陰經龍狠殺女友！二審維持原判　死者弟：我很失望

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

即／美容教母昏迷70天亡　2密醫打玻尿酸判決出爐

中和縱火9死案　李國輝無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

月底赴立院與藍委便當會　侯友宜盼集眾人力量讓國家進步

月底赴立院與藍委便當會　侯友宜盼集眾人力量讓國家進步

國民黨立法院黨團將在31日舉行便當會，並邀請新北市長侯友宜參加；不過，力挺鴻海集團創辦人郭台銘的立委陳玉珍表示，她不一定能參加。對此，侯友宜今（24）日表示，5/31會到立法院請益，聽取第一線立委的聲音，面對一些他沒有想到周全的地方進一步請益拜會，集眾人之力量，讓國家更進步。

超正檢察官「文武都行」　鄉民看4點讚爆

超正檢察官「文武都行」　鄉民看4點讚爆

侯友宜5／31與國民黨團「便當會」　受邀名單納陳玉珍等所有藍委

侯友宜5／31與國民黨團「便當會」　受邀名單納陳玉珍等所有藍委

爆紅超驚嚇！超正檢察官笑：差點不敢發文

爆紅超驚嚇！超正檢察官笑：差點不敢發文

缺席國民黨挺侯友宜誓師大會　陳玉珍：我在追求人民的歲月靜好

缺席國民黨挺侯友宜誓師大會　陳玉珍：我在追求人民的歲月靜好

關鍵字：

陳玉珍檢察官律師證書

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面