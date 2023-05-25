史上最貪女檢陳玉珍「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

▲史上最貪女檢察官陳玉珍律師證書遭廢止。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

被譽為史上最貪女檢察官陳玉珍，因長年向電玩業者收賄計2300萬元，遭判刑12年定讞，之後因應《律師法》修正，凡涉及重大刑案遭判刑1年定讞以上者，將由法務部廢止律師執照，「律師資格審查會」經過討論後，決議廢止陳玉珍的證照，陳玉珍認為她從未加入律師公會，也沒實際執行律師業務，沒有損害律師信譽，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為依法註銷該律師證書並無違誤，判她敗訴，可上訴。

陳玉珍自1999年起任職宜蘭、板橋地檢署及高檢署期間，6年半內向賭博電玩業者施永華收賄79次，金額2300萬元，被稱為「史上最貪得無厭的司法官」。當年檢方查出，施永華為求陳玉珍包庇，自1999年12月至2006年6月，按月行賄25萬元給陳玉珍；陳玉珍就利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所有案件轉由她偵辦，再濫權不起訴，護航施永華。

施男2006年結束電玩店，轉投資股票，卻在投顧公司的指導下慘賠1億元，他認為投顧公司對他詐騙，找陳玉珍幫忙處理。但陳玉珍卻藉機索賄3000萬元，施永華不滿，憤而登報紙廣告揭發陳玉珍的惡行，全案因此爆發，陳玉珍2012年11月遭到羈押。

當時的特偵組對她提起公訴，一審法院審理時，陳玉珍仍不認罪，保持緘默，但實在不堪羈押之苦，最後在2013年5月間認罪且稱願繳回犯罪所得爭取交保，當年9月合議庭裁准陳以700萬元交保。一審於2014年7月間宣判，認定她犯下《貪污治罪條例》「違背職務收賄罪」，判刑12年、褫奪公權5年，沒收犯罪所得。

案經上訴二審，陳玉珍展開拖字訣，案件審理3年期間，出庭次數不到5次，最後遭外界投書質疑包庇，她才心不甘情不願的出庭。高院也因此速審速結，去年10月間宣判，仍認定她「連續違背職務收賄罪」，仍處12年、褫奪公權5年。

高院還在判決理由中痛批陳玉珍，「受金錢誘惑，收賄期間長達79個月，金額高達2300萬元，踐踏檢察官代表國家追訴不法之形象！更出賣國家檢察權最深層的核心價值！侵蝕人民對法秩序的信任！危害司法公信程度甚為深遠！」全案上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞。

2021年因應《律師法》修正，凡涉及重大刑案遭判刑1年定讞以上者，將由法務部廢止律師執照。「律師資格審查會」經過討論後，決議廢止曾涉重大貪污案件的陳玉珍律師執照，並送法務部通過。要求陳玉珍收文後兩週內返還律師證書，若未返還則依法註銷律師證書。

陳玉珍不滿提起行政訴訟，認為她僅領有律師證書，從未加入律師公會，亦未實際執行律師業務，自無可能在執行律師業務時犯罪，客觀上無從事律師行為，侵害律師信譽損害事實亦無從發生，無生損害律師信譽情形，應撤銷她的處分。

法院審酌，律師資格審查會議紀錄的內容，詳載廢止陳玉珍律師證書委員初審意見、委員回應陳玉珍陳述意見及全國律師聯合會書面意見，經出席委員全體一致同意決議廢止陳玉珍律師證書，並命其返還律師證書。

且陳玉珍以原處分廢止爭律師證書，並命其自文到後2週內返還律師證書，未返還者，依法註銷該律師證書，於法並無違誤。台北高等行政法院認為陳玉珍訴請撤銷，為無理由，應予駁回。