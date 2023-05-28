核三廠2025除役　賴清德首拋：規劃供未來緊急使用

▲賴清德今天下午出席「校園總統馬拉松」論壇活動。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣將於2025年核電廠全面除役，民進黨總統參選人賴清德28日表示，核三廠2025年就要到運轉年限，目前相關單位有在規劃，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來緊急使用的情況，以備不時之需。

賴清德今天下午出席亞太青年協會與台灣大學政治學系系學會舉辦的「2024校園總統馬拉松」活動，會中闡述治國理念，強調不該放棄主權求得假和平，幾十年來，台灣社會的人有「民主、和平、繁榮」的共識，尊重多元民主、尊重多元文化、尊重多元價值，這才是民主的真諦，如此才不會發生最近校園裡面對原住民、不同性別認同的朋友的歧視；和平無價，戰爭沒有贏家，沒有任何政黨想要「求戰」，必須跳脫過去的舊框架、老方法，來處理兩岸問題。

針對有學生關切能源議題，賴清德會中說，剛剛（學生）問到如果兩岸有事情發生怎麼辦？這就是為什麼從2016年開始，希望能夠建立能源自主的原因，目前大家關心的是核一、核二、核三廠這些議題，而法律規定，核三廠在2025年就要到運轉年限，在這種情況之下，目前相關單位有在規劃，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來緊急使用的情況，以備不時之需，目前的規劃是這樣子。

針對核三廠延役議題，原能會今年4月說明，已完成核三廠除役計畫審查作業，後續待台電公司提出環保署認可的環境影響評估及相關資料，經原能會確認符合《核子反應器設施管制法》第23條規定，即會依法辦理核發核三廠除役許可。