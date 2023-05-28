義消吊掛訓練「隊員摔地重傷」！黑鷹直升機緊急出動救援

記者柯振中／花蓮報導
新北義消分隊8名隊員28日前往花蓮縣秀林鄉進行救援吊掛訓練，過程中一名隊員不慎摔傷，導致右小腿變形骨折、左腿全無知覺。空勤總隊接獲通報後，評估礁石區風浪過大，於是派出黑鷹直升機救援，下午4點左右成功落地、送往醫院治療。
▲義消吊掛訓練一半摔地重傷，黑鷹直升機出動吊掛。（圖／民眾提供）
空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊28日接獲通知，新北義消分隊一行8人道秀林鄉和仁海灘進行救援吊掛訓練，其中一名隊員不慎從高處摔傷，導致右小腿變形骨折、左腿完全失去知覺。
▲▼義消吊掛訓練一半摔地重傷，黑鷹直升機出動吊掛。（圖／民眾提供） 經過評估後，因為礁石區風浪過大，人員無法自行走路，花蓮縣海巡署於是請求派遣黑鷹直升機救援。空勤總隊收到申請，也立即派出駐地的花蓮黑鷹直升機（編號NA-711）執行海上救援任務。 該輛黑鷹直升機28日下午3點23分起飛、3點34分抵達實施高低空偵查，14分鐘後順利找到人、開始進行吊掛作業，也成功在3點59分將人帶回德興棒球場，改由救護車安排轉診就醫。
▲▼義消吊掛訓練一半摔地重傷，黑鷹直升機出動吊掛。（圖／民眾提供）
經過評估後，因為礁石區風浪過大，人員無法自行走路，花蓮縣海巡署於是請求派遣黑鷹直升機救援。空勤總隊收到申請，也立即派出駐地的花蓮黑鷹直升機（編號NA-711）執行海上救援任務。
該輛黑鷹直升機28日下午3點23分起飛、3點34分抵達實施高低空偵查，14分鐘後順利找到人、開始進行吊掛作業，也成功在3點59分將人帶回德興棒球場，改由救護車安排轉診就醫。
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