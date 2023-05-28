義消吊掛訓練「隊員摔地重傷」！黑鷹直升機緊急出動救援

台中市一名71歲獨居果園的江姓老翁，今(28)日上午被人發現倒臥在果園坡坎下方7米處，立即打電話向警方報案。員警趕往現場發現老翁頭下腳上卡在鐵網旁已無生命徵象，但衣物卡在鐵網上無法搬動，立即向消防隊請求協助，才順利將老翁抬至安全地點，再由警方報驗處理。