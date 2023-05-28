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賴清德宣示力促居住正義　持續推動社會住宅

▲賴清德出席台大政治系系學會主辦「校園總統馬拉松」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德出席「校園總統馬拉松」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德28日前往台大與學生座談，針對與會者詢問居住正義議題，賴清德以自身經驗分享，唸高中、大學或到台南時他都是租房子，若當選總統，將持續努力推動居住正義，例如總統蔡英文推動的社會住宅政策，一定會持續推動。

賴清德今天下午出席亞太青年協會與台灣大學政治學系系學會舉辦的「2024校園總統馬拉松」活動。

▲▼賴清德今天下午出席亞太青年協會與台灣大學政治學系系學會舉辦的「2024校園總統馬拉松」活動。。（圖／賴清德競辦提供）

▲賴清德會後與學生合影。（圖／賴清德競辦提供）

針對會中有學生詢問，到底要讓房價軟著陸或硬著陸，如何解決租屋市場的問題？賴清德以自身經驗分享說，因為他在新北萬里一個礦區長大，家住在工寮，唸高中、大學或到台南時，自己都是租房子，也經過畢業工作多年、分期付款的過程。

賴清德說，目前房價還是高，政府責無旁貸，要跟社會共同努力，打擊房價的炒作，包括最近《平均地權條例》修法、先前推動房價實價登錄制度等，都是打擊炒房的行為。

另對於租屋議題，賴清德說，他當行政院長的時候，推動《租賃住宅市場發展及管理條例》立法，法律要確保租屋者的權利，訂金不可以收超過兩個月，保證金也一定要歸還，另外，包租代管業者必須要公開、進行實價登錄，讓租屋者知道公開透明資訊，才可以做好的選擇，若當選總統，會持續推動居住正義，如同蔡英文也推動建設社會住宅，動工高達7萬3千戶，這一定會持續推動。

此外，賴清德在致詞時談及，過去童年的生活經驗，教導自己要重視基層民眾的生活，基層民眾生活是很不容易的，政府需要幫助他們；在醫生臨床的訓練，也學會要重視人權，過去是視病如親，從政後應該「視民如親」，且應該要「誠實」面對各項問題，「務實」擬定對策，「踏實」解決問題，誠實、務實、踏實是在臨床工作上，因此成為每次都必須要演練、注意的做事態度。

賴清德更提及在擔任立委時，關心弱勢的勞工，推動勞工退休金帳戶等政策，由於本身醫學背景的專業，在台灣921地震發生時，透過提案修改《緊急醫療救護法》，讓台灣緊急處理大量傷患，也在SARS後，與衛生署共同合作修訂《傳染病防治法》，以因應下次疫情的來襲，而在2020年初發生的COVID-19，才得以因應疫情。

賴清德也指出，在擔任台南市長時，財政紀律很好，任期內償還債務200多億，且主政期間，不但市府沒有人貪瀆，也在市長任內，推動與勞工團體合作及照顧弱勢老人，透過與勞工團體合作，協助老人修繕房子。他在擔任行政院長時，為了經濟繁榮，推動許多的政策，包括台商回台投資專案、海外資金回台專案、企業加碼投資台灣專案，讓台灣的經濟可以持續蓬勃發展下去。

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