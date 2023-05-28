強烈颱風瑪娃逼近台灣　嘉義縣籲農漁民及船隻做好防颱準備

▲ 瑪娃颱風生成 嘉縣呼籲農漁民即早做好防颱措施 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象局資訊指出， 強烈颱風瑪娃以每小時25公里速度，向西進行；嘉義縣政府呼籲農漁民及作業船隻，提早做好防颱準備。

縣內漁業、農業、畜牧及林業等產業應隨時注意最新氣象動態，提早做好防颱準備，休閒農場及休閒農業區加強設施安全檢查及維護工作，落實防颱警急應變工作，做好必要疏散避難措施並妥善疏導遊客。

養殖業者應加強塭堤修補和排水路疏通，檢視備用發電機，加強巡視水閘門等操作正常；淺海養殖牡蠣養殖設施需檢查結構，裝修補強，必要時應提早收成；海面上作業船隻，需收聽颱風最新動態適時進港避風，停港漁船加強纜繩繫縛嚴加戒備。

農產稻作已屆黃熟期，稻作可及早收穫烘乾進儲，必要時提高田間灌水；果樹加強抗風力增設支柱；已屆採收期水果請盡速採收；正值果實發育期的果樹，加強果園的排水架設支柱等防護措施；生育期中瓜果類蔬菜，即時培土、加強枝條固定等覆著資材保護。

隨時檢查注意排水設施疏通或加深縱橫水溝，以維持雨水排放暢通；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培的農民業者，檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修；正值產期的花卉，可移入設施內或加強覆蓋保護；綠化植栽樹木，加強固定支柱及修剪枝條。

畜牧產業須做好開放式畜舍檢查，完成支架樑柱補強作業，預防塌陷與滲水；封閉式畜禽舍應加強門窗檢修並固定，做好供電設施等以防斷電或電線走火；飼料貯存處，加蓋防雨帆布，散裝飼料桶加固；酪農戶可準備發電設備，以防停電，減少生乳損失及變質；裝設沼氣袋設施者，要維持一定飽和壓力，以防被強風吹垮；堆肥舍加強覆蓋設施，以防滲水與有機肥溢散。

林業加強林地排水，固定苗木支架並於幼齡造林木旁加支柱；豪雨過後儘速將林木扶正並以支架支撐，適當修剪枝條及葉子，減少水分蒸散，以提升成活率。