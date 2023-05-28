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瑪娃瘦身變慢了！海警延後時間出爐　一圖看「雨區3階段擴大」

▲▼瑪娃颱風28日上午8時最新位置和路徑預測。（圖／氣象局）

▲瑪娃颱風28日上午8時最新位置和路徑預測。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風最新路徑出爐，氣象局表示，瑪娃強度減弱，但仍是強颱，暴風半徑縮小，未來朝西北西移動，由於瑪娃速度放慢，發布海警時間將落在明天(29日)下半天之後；周二到周五(30日~6月2日)需留意局部大雨，發布陸警機率小。

中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，瑪娃颱風目前維持強烈颱風強度，過去強度已有減弱，但仍是強颱，暴風半徑縮小為280公里，未來持續向西北西移動，瑪娃速度已開始放慢，過去速度每小時22到25公里，未來以每小時19公里速度朝西北西前進。

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林秉煜表示，瑪娃颱風目前位鵝鑾鼻東南東方距離1000公里左右，預計周三(31日)到台灣東南部海面，向北移動，接近東部外海，周三(31日)到周五(6月2日)受颱風外圍環流影響，天氣不穩定。

不過瑪娃颱風今(28日)已對台灣東部海域造成影響，宜蘭到恆春半島出現明顯長浪，已觀測到2米以上浪高，且將持續增強，預估今天將有3米高浪高，其中基隆北海岸、東半部、恆春半島、澎湖、馬祖沿海等都要留意長浪。

林秉煜指出，今天下半天宜蘭開始受颱風外圍環流影響，有零星降雨，明天周一(29日)之後，北台灣、東半部、恆春半島也有明顯降雨；周二(30日)到周五(6月2日)受颱風外圍環流影響，颱風位置改變，綠島、蘭嶼影響大，北東會出現間歇風雨，需留意局部大雨。

其中周二到周四(6月1日)東半部尤其宜蘭、花蓮要注意局部大雨，周五(2日)颱風到花蓮東側外海，降雨區域改變，北台灣、東北部、中部山區有明顯降雨，東部、東南部降雨緩和，隨著颱風移動變化，降雨區域還有可能出現轉變。

▲▼未來一周降雨將出現三階段擴大趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨將出現三階段擴大趨勢。（圖／氣象局）

針對瑪娃颱風今天位置是否更靠西邊，林秉煜表示，跟昨天相比，瑪娃沒有更往西邊，但速度放慢，比預估慢一點，海警落在明天下半天之後；5月31日到6月2日仍在台灣東側外海，周二到周四降雨機會最高在北台灣和東半部，宜蘭、花蓮有較大雨勢，6月2日颱風更北上，在花蓮北側外海，北台灣降雨比周二周四更明顯，花東降雨趨緩，其他偏向午後雷陣雨。

至於是否會發布陸警，林秉煜指出，目前發布陸警機率小，過去路徑變化一直改變，仍會持續注意。

溫度部分，林秉煜表示，今台南、高雄發布高溫燈號，周日到周一(28日~29日)高溫移到新竹以南，受外圍環流沉降影響，周二和周三(30日~31日)新竹以南持續維持高溫，颱風接近過程，外圍環流沉降，西半部尤其新竹以南天氣穩定，要特別留意高溫。

▼未來一周西半部尤其新竹以南將出現高溫。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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