瑪娃颱風大轉彎！台灣家門口繞一圈　1前提「暴風圈不排除擦邊」

▲瑪娃颱風路徑未來將出現大轉彎，朝北北東往東北前進。（圖／吳聖宇）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風已到台灣東南方遠海，最快明天(29日)發布海警，氣象專家表示，未來瑪娃颱風將有個大轉彎過程，朝北北東到東北，往琉球石垣島、宮古島移動，環流在台灣東側海域緩慢北上，沒意外的話，瑪娃應就是在台灣家門口繞一圈，陸警機率低，但只要轉彎時間點延後或偏西，暴風圈邊緣不排除碰到花東沿岸。

天氣職人吳聖宇表示，瑪娃颱風來到台灣東南方遠海，逐漸脫離了良好的海洋環境，強度無法維持在高點，昨起已有緩慢減弱趨勢，但是目前仍是強烈颱風，暴風半徑則略為縮小，預估接下來靠近台灣東南方轉向的過程中，海洋環境條件會更差，強度有持續減弱趨勢，但是風場範圍仍很大，加上轉向位置離台灣不算遠，預估陸地上迎風面地區的天氣變化仍會很有感，且持續時間長，提醒大家注意。

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路徑變化上，吳聖宇表示，隨颱風本身跟高壓互動，加上北方有西風短波槽東移，台灣東北方到琉球一帶海域逐漸有高壓弱點出現，未來瑪娃颱風就會趨向這個高壓弱點區移動，因此方向上普遍認為會有一個大轉彎過程，轉彎後可能趨向北北東到東北，往琉球石垣島、宮古島一帶移動，但進入高壓弱點鞍型場後，瑪娃引導力量減弱，速度也將大幅度放慢，等於一個頗大的環流在台灣以東海域緩慢北上的過程，對台灣影響的時間可能會拉得很長。

瑪娃颱風外圍環流影響，吳聖宇表示，明天(29日)起迎風面地區就會逐漸有降雨出現，後天(30日)一直到週四(01日)迎風面持續降雨，且會較明顯，北部山區、東北部山區有局部大雨發生機會，甚至可能隨著颱風中心北上，風向由東北轉偏北風，中部地區也會有局部降雨出現的可能性，山區又會比平地明顯。

▲瑪娃颱風路徑未來將出現大轉彎，朝北北東往東北前進。（圖／吳聖宇）

吳聖宇指出，周五(6月2日)颱風仍在台灣以東，開始有遠離趨勢，中部、北部、東北部、東部仍持續會有陣雨，颱風遠離的越快，降雨趨緩的狀況也就會越早發生。明天周一(5月29日)開始到周五(6月2日)這幾天，在南部山區也要持續注意是否有背風面的熱對流雷雨發生狀況，如果有雷雨，雨勢也可能會比較大。周末(3日~4日)颱風應已離開到更遠的地方，降雨會更好，甚至轉為比較乾燥的北風，天氣趨於穩定。

吳聖宇表示，預估明天(29日)上午會發布海上颱風警報，包括東部、東南部海面以及巴士海峽等地，東北部、北部海面會不會納入就要看颱風後續的路徑而定，依照目前路徑，機會不高。陸上颱風警報機會仍較低，但是因為颱風範圍大，只要轉彎的時間點較為延後、轉彎點略偏西，暴風圈邊緣仍不排除碰到花東沿岸的可能性，還是要持續留意後續的變化。

吳聖宇說，沒有意外的話，瑪娃颱風應該就是在台灣的家門口繞一圈，不過因為影響的時間較長，未來在東部外海北上過程中的變化要多留意。