瑪娃颱風放慢！在家門口活動「長達5天」　今晚變天「降雨熱區曝」

▲瑪娃颱風周一北轉往台灣靠近，周二到周五在台灣附近活動。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

今天(28日)受到瑪娃颱風外圍下沉氣流影響，白天各地天氣晴朗穩定，高溫可到30到34度，沿海有長浪，不過今晚將變天，外圍水氣將影響東半部、宜蘭、花蓮甚至是大台北可能有陣雨；瑪娃颱風周一(29日)北轉，周二到周五(30日~6月2日)沿台灣東方海面緩步北上，在台灣附近活動時間長達5天，最快明天發海警。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今天(28日)台灣各地受到瑪娃颱風外圍下沉氣流影響，各地白天晴朗，中午高溫炎熱，各地高溫都有30到34度，尤其台南高雄，氣象局發布了高溫黃色燈號。 不過這種穩定天氣，到晚間將會有所改變，因為強颱瑪娃正逐漸接近台灣東南部海面，外圍水氣將影響東半部，宜蘭花蓮甚至是大台北可能會有陣雨發生機會，其他地區則不受影響。

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瑪娃颱風目前在台灣東南方1000公里左右的海面，廖于霆表示，瑪娃颱風速度雖有放緩，但仍持續向台灣東南方海面接近，氣象局也不排除明天周一(29日)有發布海上颱風警報機會。

▲瑪娃颱風周一北轉往台灣靠近，周二到周五在台灣附近活動。（圖／天氣風險公司）

廖于霆指出，瑪娃颱風周一將逐漸北轉，周二到周五(30日~6月2日)沿台灣東方海面緩步北上，影響台灣天氣時間將比之前預估要來得長。要留意的首先是沿海風浪，東部、恆春半島、北部未來5天風浪大，有長浪發生機會，盡量避免前往海濱活動。其次周二起颱風外圍環流會對北部與西半部帶來瞬間強陣風，降雨則主要分布在北海岸、東北角山區以及東半部，周一到周五都有機會下。

廖于霆提醒，由於瑪娃颱風在台灣附近活動的時間長達5天，且強度在中度颱風以上，風場、雨帶都會明顯影響台灣天氣，建議未來5天盡量避免前往山區海邊，如有東部或南部外島行程，也要留意船班是否正常。未來颱風路徑還是會有些許變動機會，是未來幾天觀察重點。 因為瑪娃颱風離台灣很近，路徑稍微偏一點，對台灣影響差異就很大了。